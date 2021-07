Jakab Péter a Politicónak: a pedofiltörvényt rendezni fogják, mert a homoszexualitást "el kell fogadni és tolerálni kell"

“Az Orbán Viktor legyőzéséért folytatott magyarországi kampányról” írt cikket a Politico. A lap szerint a magyar ellenzék számára a jövő évi választások szó szerint sorsdöntőek, és annak eredménye Európa, valamint Magyarország számára is nagy téttel bír.

Ha Orbán Viktor újabb ciklust nyer, akkor a Budapest és az Európai Unió közötti, most is rendkívül feszült kapcsolat még inkább próbára lesz téve. Orbán Viktor máris szakított az Európai Néppárt jobbközép szövetségével, Mark Rutte holland miniszterelnök pedig a múlt hónapban még azt is felvetette, hogy talán itt az ideje, hogy Magyarország maga is kilépjen az EU-ból – emlékeztetnek.

Az Orbán legyőzésével kapcsolatos korábbi kudarcok arra késztették a hat pártot, hogy 2020 végén példátlan lépést tegyenek, és egyesítsék erőiket, ami egy közös miniszterelnök-jelölttel teljesülhet ki.

A Politicónak adott interjúkban valamennyi, jelöltségért versengő politikus bizakodásának adott hangot arról, hogy lehetséges a győzelem. Sokan azonban arról is beszéltek, hogy hatalmas belső és külső kihívásokkal kell szembenézniük, hogy legyőzzék Orbánt, Európa egyik leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnökét, aki a politikában eltöltött több mint három évtized alatt kíméletlen politikai játékosként szerzett magának hírnevet.

Kialakult egy olyan típusú ellenzéki szavazó, "akinek nem az a fontos, hogy jobboldali vagy baloldali, nem az a fontos, hogy liberális vagy szociáldemokrata, hanem az, hogy demokrata legyen" – mondta a DK-s Dobrev Klára.

"Mi az esélyegyenlőségben hiszünk, a meritokráciában, nem pedig abban, hogy a politikusok és Orbán Viktor kezét csókolgassuk ahhoz, hogy sikeresek legyünk az üzleti életben vagy a politikában" - fogalmazott a momentumos Fekete-Győr András.

A magyarok mintegy 37 százaléka támogatja az ellenzéki listát, míg 36 százalék a Fideszt – idézik az IDEA Intézet friss felmérését.

"Nem csak az ellenzéki szavazók megtartása vagy mozgósítása a célom, hanem az, hogy bővítsem ezt a tábort, mert szerintem ezen múlik majd a kormányváltás" - mondta Karácsony Gergely.

A szövetségnek akkor van esélye a győzelemre, "ha a pártok képesek feladni a belső rivalizálást, és megpróbálják valóban a legjobb, legalkalmasabb jelölteket állítani az egyes választókerületekben" - mondta Pálinkás József, a Fidesz volt minisztere.

Jakab: a pedofiltörvényből kikerülnek a homofób elemek

A cikkben megszólalt Jakab Péter is, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, aki szerint ha bármilyen roma vagy zsidó közösség tartott a régi Jobbiktól, akkor azoknak most a jelenlegi Fidesztől kell félniük. Jakab, akinek nagyanyja zsidó származású, azzal vádolta a kormánypártot, hogy antiszemita üzeneteket fogalmazott meg ellene, például a hozzájuk köthető sajtótermékekben többször nevezték őt Jákobnak.

Emlékeztettek arra is, hogy az Orbán-kormány csapdát állított az ellenzéknek, amikor egy salátatörvényben egymáshoz nem kapcsolódó témákat vont össze azért, hogy a pedofília elleni törvényi szigorítást ne lehessen különválasztani a homoszexualitás elleni kormányzati fellépéstől.

Jakab Péter ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott,

"Ha csak egyetlen gyermek életét is meg tudjuk menteni egy szexuális bűnözőtől, akkor is megérte ez a törvény",

ugyanakkor bírálta az új intézkedések egyes elemeit, és kijelentette, hogy támogatni fogja a jogszabály módosítását, ha az ellenzék nyeri a következő választásokat.

A homoszexualitást "el kell fogadni és tolerálni kell"

- tisztázta Jakab Péter.

Mindent elborít az állami propaganda

A Politico cikkében megállapítja, hogy a Fidesz gépezete keményen dolgozik azon, hogy a kampánynak már ebben a korai szakaszában megfúrja az ellenzéket.

Az utcákat az adófizetők által finanszírozott, a kormány témáit hirdető óriásplakátok borítják. A választók postán kapják Orbán leveleit, miközben az állami média a kormánypárt által támogatott összeesküvés-elméleteket ismételgeti. Ráadásul a miniszterelnök a múlt héten népszavazást írt ki az LMBTQ+ kérdésekben – amelyre várhatóan a választások előtti hónapokban kerülhet sor - olyan kérdésekkel, amelyeket a kormány ellenfelei megbélyegzőnek és félrevezetőnek minősítettek.

Úgy tűnik, hogy a kormánypárti médiumok szándékosan járatják le a szövetség legnépszerűbb személyiségeit, különösen Karácsonyt és Jakabot - írják a cikkben.