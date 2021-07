Zalaegerszegen nincs traumatológus, Tatabányán pedig nem fogadják a kismamákat a helyi kórházban

A Zala megyei ellátásban óriási gondok vannak, egyre súlyosabb a szakemberhiány, a szombathelyi kórház pedig rendkívül leterhelt

- hívta fel a figyelmet a zalai egészségügy helyzetére Rig Lajos.

A Jobbik országgyűlési képviselője a Facebook oldalán felidézte, hogy tegnap egy fiatalember munkavégzés közben körfűrésszel levágta a jobb hüvelykujját, valamint a mutató ujjába is csontig belevágott. A mentők hamar kiérkeztek, ellátták a sérültet, majd a hivatalos protokoll szerint a területileg illetékes sürgősségi osztályt hívták rádión.

Mivel azonban Zalaegerszegen az összes traumatológus felmondott és a kormány által kommunikáltakkal ellentétben nincs megoldva a traumatológiai ellátás, ezért a beteget nem tudták fogadni. A keszthelyi kórház szintúgy nem tudta fogadni a sérültet, ezért a mentők - hosszas egyeztetés után - a jóval távolabbi, szombathelyi kórházba szállíthatták a sérültet.

Miközben az egészségügyi dolgozók országszerte erőn felül teljesítenek, a Kormány folyamatosan átveri őket is és minden magyar embert! Elég volt! Az egészség nem játék! Az egészségügyi dolgozók pedig nem rongybabák, akiket kénye kedve szerint rángathat és zsákmányolhat ki a kormány

- hangsúlyozta posztjában a jobbikos képviselő hozzá téve, hogy a fiatalember jól van, és szerencsére több órás várakozás után vissza tudták varrni az ujját. Rig Lajos ezúton kívánt jobbulást neki, a mentő bajtársaknak és a szombathelyi kollégáknak pedig köszönetét fejezte ki.

Tatabányán egy kismamát nem tudott fogadni a kórház

A Jobbik képviselőjének Facebook oldalán pedig az egyik hozzászóló arról számolt be, hogy a tatabányai Szent Borbála kórház augusztus1-től nem fogadja a kismamákat, orvoshiány miatt...

Hihetetlen, hogy gyakorlatilag egy megyei jogú város és környékének kismamáit hozták nehéz helyzetbe. Ráadásul mindezt egy Tatabánya környékén dolgozó védőnő posztjából kell megtudnunk

- olvasható a Boldogulj Tatabányán blogon.

A hölgy önkormányzati védőnőként dolgozik, és a szerző szerint nagyon helyesen, tájékoztatta a hozzátartozó családokat, párokat a kialakult helyzetről, amely előre láthatólag szeptemberig fog tartani. De csak ezután következett a bejegyzés legdurvább része:

Azt kérik, hogy akinek beindul a szülése mentőt hívjon és a mentősök tudják, hogy éppen akkor Székesfehérvár vagy Győr tudja fogadni...

Zalaegerszegen és Tatabányán tehát kezd életveszélyessé válni az egészségügyi ellátás, de a hozzászólások alapján országszerte tapasztalható a hatékony és gyors betegellátás visszaesése. Most hétvégén egyébként jelentős demonstrációt tartanak az egészségügyi szakdolgozók a Hősök terén. A résztvevők azonban nemcsak a bérrendezést követelik a kormánytól, hanem a betegellátásra is veszélyes jelenlegi állapot megszüntetését is.