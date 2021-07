Lukács László: indokolt az egészségügyi szakdolgozók szombati tiltakozása

Mint ismeretes, az Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) tüntetést szervezett szombatra, felhívva a figyelmet az egészségügyi szakdolgozók fokozódó elégedetlenségére az új szolgálati jogviszony bevezetése és az ápolókra rótt terhek miatt. Érvelésük szerint a döntéshozók nem hallgatták meg őket a tárgyalóasztalnál, főleg a bérkérdést tekintve. Tegnap az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ) is csatlakozott a demonstrációhoz.

Az ügy kapcsán nyilatkozott Lukács László György, aki a Jobbik egészségügyi szakpolitikusaként az Alfahírnek elmondta, maximálisan egyetért a meghirdetett demonstrációval, azt maga is indokoltnak tartja. Bár tisztában van azzal, hogy a szervezők a pártpolitikától függetlenül kívánják lebonyolítani az eseményt, szerinte a megfelelő módon, támogatólag szükséges hozzáállni az egészségügyi szakma célkitűzéseihez.

Az ellenzéki országgyűlési képviselő úgy látja,

lényegében egy rájuk erőszakolt szolgálati jogviszonyban vannak,

aminek nagyon sok hátulütője látható. Felidézte, az orvosok esetében megtörtént egy bérrendezés ezzel párhuzamosan, az egészségügyi szakdolgozóknál, akik közel száztízezren vannak, náluk nem történt ilyen bérrendezés. Esetükben ez csak nagyon lassan, apró részletekben halad, amit javarészt az áremelkedés teljesen felemésztett.

Lukács szerint azt mondhatjuk, hogy egyrészt egy olyan jogviszonyban vannak, ami nem túl kedvező nekik, másrészt a bérük továbbra is alacsony: nemzetgazdasági szinten is talán csak a szociális szférában dolgozók keresnek náluk rosszabbul. Lukács ugyanakkor kifejtette:

A Jobbiknak mindig az volt az álláspontja, hogy lényegesen nagyobb megbecsülést kell kapniuk az egészségügyi szakdolgozóknak, és ez nem csak a bér, hanem a munkakörülmények kérdése is. A Jobbik mint néppárt mindig elkötelezett volt e mellett, és nagyon régóta mondtuk, hogy szükség van a munkakörülmények javítására és egy életpályamodell kialakítására.

Emlékeztetett, ez egyébként az ellenzéknek is a terve, programja: a Közös Alap, mely rögzíti a hat ellenzéki párt megállapodását, erre is tartalmaz válaszokat és irányt. Bízik benne, hogy 2022-től ennek a megvalósítására lehetőséget kapnak majd.

Az ellenzéki honatya szerint a szakma követelései minden esetben helytállóak voltak, ahogy az elmúlt hónapokban, években az orvosoknak is legitimek voltak a felvetéseik, sok munkát végzett az orvosi kamara is. Ugyanakkor a szakdolgozók kamarájának is legitimek a felvetései, s ezt mi sem mutatja jobban, hogy rengeteg szakszervezeti szövetség is csatlakozott már hozzájuk, ezzel is nyomatékosítva a kérdéskört – fűzte hozzá.

Viszont az a kérdés, miért ül nagy hallgatásban az egészségügyi tárcáért felelős minisztérium, az Emmi, tehát Kásler Miklós miért ül a babérjain?

– vetette fel, hozzátéve, hogy az egészségügyisek az elmúlt időszakban a legfontosabb személyzet volt a járvány elleni védekezésben, mégis pont tőlük veszi el ezt a megbecsülést a kormány és vonja kétségbe ezáltal a munkájukat.

Kiszámítható életpályamodell vagy pályaelhagyás?

Az OSZSZ a demonstráció melletti szolidaritása mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az egészségügyi ágazat továbbra sem vonzó a munkavállalók, különösen a fiatalok számára. Lukács László szerint ezen feltétlenül változtatni kell.

Véleménye szerint világosan meg kell mutatni nekik, hogy milyen munkahelyre jönnek és milyen munkát vállalnak. Mint fogalmazott, erről szól a munka megbecsültsége, hogy lássák, a most az ágazatban dolgozó idősebb generáció mennyire van megbecsülve, ami a jövőre nézve is mutatja, mire számíthatnak.

Kiemelte, régóta mondják és evidensnek tartják az életpályamodell bevezetését.

Ha a szakképzésbe belépő nem lát maga előtt egy stabil jövőképet, egy előremeneteli utat, akkor az lesz, mint ami a szakképzés mostani tendenciája, hogy nagyon sok a pályaelhagyó

– szögezte le a szakpolitikus.

Továbbá szerinte az egészségügyi szakképzést teljes egészében át kell alakítani, amit az elmúlt időszakban "a kormány ide-oda dobált, mint a forró krumplit", különböző ágazatokhoz és minisztériumok irányításához.

Ez így véleménye szerint nincs rendben, és sokkal kiszámíthatóbbnak kellene lennie a szakképzésnek is.

A szakmai érdekképviselet szerint a meghirdetett nagygyűlés immár a sokadik segélykiáltás is egyben, ennek kapcsán Lukács úgy véli, folyamatos az egészségügyben a segélykiáltás. Érvelése szerint

ezt alátámasztja, amit láttunk a kórházakban, vagy amit éppen nem láthattunk, mert a kormány eltitkolt minden egyes fontos momentumot a járvány alatt, nem mehettek be újságírók, kamerák, nem lehetett tudni, hogy mi folyik. Ráadásul túlterheltek voltak, nagyon sokszor ember- és eszközhiányban szenvedtek.

Mindazonáltal a jobbikos politikus azt gondolja, a szombati tüntetés egy nagyon látványos üzenet lehet, hogyha sok száz dolgozó részt vesz rajta, és a kamarák ténylegesen komolyan gondolják, hogy a kormányt rászorítsák érdemi intézkedésre.