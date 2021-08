Alig két nap alatt 5 ezernél több aláírás gyűlt össze az ADOM reformjavaslat-csomagjára

Tizenkét pontból álló reformjavaslat-csomagot mutatott be szombati sajtótájékoztatóján az ADOM diákmozgalom. A mozgalom petíciót is indított, melyhez a támogató aláírásokat is várják. A javaslatok között megtalálható többek közt a 9 órai iskolakezdés, amit így indokolnak: Tudományosan bizonyított, a későbbi kezdéssel fokozható a diákok koncentrációja, aktivitása.