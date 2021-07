Suli 9 órától, tankötelezettség 18 éves korig – többek közt így reformálná meg a köznevelést az ADOM

Tizenkét pontból álló reformjavaslat-csomagot mutatott be szombati sajtótájékoztatóján az ADOM diákmozgalom. A mozgalom petíciót is indított, melyhez a támogató aláírásokat is várják.

A javaslatok között megtalálható többek közt a 9 órai iskolakezdés, amit így indokolnak:

Tudományosan bizonyított, a későbbi kezdéssel fokozható a diákok koncentrációja, aktivitása. Ebben az életkorban az alvás jellemzően későbbi órákra tolódik, ez az intézkedés pedig a diákok bioritmusát követve az elhízás és a depresszió kockázatát is csökkentené. Továbbá csökkenti a tömegközlekedési eszközök reggeli zsúfoltságát. Az ettől való eltérés a helyi közösség jóváhagyásával (DÖK, tantestület) legyen lehetséges!

Az ADOM visszaállítaná a 18 éves korig tartó tankötelezettséget, a szakképzést pedig végzettséghez kötné. Szerintük ezzel az intézkedéssel

növekedne a középfokú végzettséggel rendelkezők száma,

így a hátrányos körülmények közül érkezőknek is esélyük lenne egy magasabb életminőségre. Hozzáteszik, országunkban az iskolaelhagyók aránya 11,8 százalék, míg Lengyelországban az arányuk csupán 4,8 százalék, illetve Csehország és Szlovákia is jobban teljesít. Rámutatnak, ennek meglépése jelentősen hozzájárulna az érettségi és szakma nélkül boldogulni próbáló fiatalok számának csökkentéséhez.

Indítványaik között szerepel a pedagógusok bérének emelése, a szabad tankönyvválasztás, az önálló oktatási minisztérium létrehozása, az iskolapszichológusok számának növelése, valamint a szülő által igazolható hiányzások számának emelése is.