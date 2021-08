Megint nyugatról jön a baj! Heves zivatarok, viharos szél, szélroham(!) és jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést

Nem bízott semmit a véletlenre az Országos Meteorológiai Szolgálat, komor hangvételű figyelmeztetést adtak ma reggel ki.

Mint írták, nyugat, északnyugat felől több hullámban kiterjedt zivatartevékenységre kell készülni, amely napközben kelet, északkelet felé terjed. Estétől északnyugat felől csökken, illetve egyre inkább megszűnik a zivatarhajlam.

Figyelmeztetnek arra is, hogy a zivatarokhoz általában

nagy mennyiségű csapadék (15-35, néhol > 35 mm),

erős vagy viharos széllökés (50-75, esetleg > 75 km/h) és

esetleg jégeső (jégméret jellemzően < 1-2 cm) társulhat.

Elsősorban az ország keleti, délkeleti felén/harmadán csütörtökön a déli, késő délutáni órákban heves zivatarok létrejöttére is van esély, ezeket a felhőszakadás mellett, károkozó szélroham (> 80-90 km/h) és nagyobb méretű jég (> 2 cm) is kísérheti. A délkeleti megyékben és az Alföld északi részein akár ezt meghaladó erősségű károkozó szélroham is előfordulhat.