Beruházásokkal módosítaná Székelyföld etnikai összetételét Ludovic Orban

Beruházásokat ígért a 85 százalékban magyarok által lakott székelyföldi Hargita megyének Ludovic Orban, a vezető román kormánypárt elnöke, aki szerint ezekkel a térség etnikai összetételét is jelentősen meg lehet változtatni - idézte a képviselőház elnöki tisztségét is betöltő politikust az Agerpres hírügynökség.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) élén újabb mandátumra pályázó Ludovic Orban vasárnap pártja Hargita és Kovászna megyei szervezetét látogatta meg.

A Hargita megyei szervezet tisztújításán megállapította: a megyét elkerülték a beruházások. Szerinte ez azzal is magyarázható, hogy a hatalom helyi megjelenítői nem akarták a fejlesztéseket. Az RMDSZ ugyanis "jobban kézben tudja tartani a választóit, ha azok függőségi helyzetben vannak". Hozzátette: pártja "tanult, saját lábukon megálló románokat szeretne, akik megküzdenek a sikerükért".

Ludovic Orban úgy vélte: mindennek az alapját a beruházások, és ezeken belül is az infrastrukturális beruházások jelentik. Szerinte a Hargita megyét is átszelő Marosvásárhely-Jászvásár autópálya megépítése lehet mindennek az alapja. Ez sokkal vonzóbbá teszi majd a térséget.

A politikus odafigyelést ígért annak érdekében, hogy minden letelepedni vágyó vállalatot Hargita megyébe irányítsanak. Kifejtette azt is, hogy "ha a térséget sikerül a potenciáljának megfelelően fejleszteni, látni fogják, hogy az etnikai összetételt is jelentősen meg lehet változtatni (...). Ha itt termelő kapacitások alakulnak ki, és szükség lesz a munkaerőre, nyilvánvaló, hogy jönnek majd munkakeresők is. (...) Arra is gondoltam: miért ne tehetnénk Csíkszeredába valamilyen hatóság vagy országos ügynökség székhelyét" - mondta a politikus.

Ludovic Orban korábban pártja Kovászna megyei szervezetét látogatta meg, ahol a magyar kormány által finanszírozott erdélyi gazdaságfejlesztő programról is nyilatkozott.

Kifejtette: ha nemzetbiztonsági kérdések merülnének fel a programmal kapcsolatban, azt az illetékes szervek jelezték volna neki. Hozzátette: ő mindig ahhoz ragaszkodott, hogy ne etnikai alapon osszák a támogatásokat.

Kérdésre válaszolva Ludovic Orban a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) olyan koalíciós partnernek mutatta be, amelyik általában betartja ígéreteit.

A PNL szeptember végén tartja tisztújító kongresszusát. A párt elnöki tisztségére Ludovic Orban, a parlament alsóházának elnöke, és Florin Citu miniszterelnök pályázik.

(via MTI)