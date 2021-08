Érik az újabb botrány a kormánypárti sajtóban: a Vasárnap.hu-nak már anticionista megnyilvánulások miatt is magyarázkodnia kellene

Beszámoltunk arról, hogy a kormányközeli, és állami támogatásokból működő Vasárnap.hu-nál Horváth Tamás kapott főszerkesztői pozíciót. A munkássága ellen korábban felszólalt a szintén kormánybarát EMIH vezető rabbija, Köves Slomó is, miután egy azóta már eltávolított 888.hu-s cikkben („Dicsőség a hősöknek: 75 évvel ezelőtt vette kezdetét a kitörés”) a budai kitörésről értekezett.

Köves Slomó szerint "Horváth értelmezésében tehát a Magyarországot megszálló náci katonák és az akkor már nyilas magyar hadsereg az „európai civilizációt” védte, és az erre való „méltó megemlékezés” lehetőségét teremtette meg a magyar kormány nemzetpolitikájának elmúlt pár éve!"

Most a neokohn.hu számol be arról, hogy a Vasárnap.hu-nál dolgozik már Kassab Adonis is, akivel kapcsolatban több Izrael-ellenes posztot is felidéz a portál.

Ahogy korábban már megírtuk,