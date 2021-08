Jakab Péter: "Várunk szeretettel, Demeter Márta!" - Az LMP-s politikus a Jobbik-frakcióban folytatná

"Az LMP politikusa úgy döntött, amennyiben 2022-ben újra képviselői mandátumot szerez, úgy munkáját a Jobbik-frakcióban folytatja. Márta személyében az ellenzék már most is egy nagyon értékes képviselővel rendelkezik, aki megalkuvást nem tűrően harcol az Orbán-rezsim ellen. Megtisztelő, ha a rezsim bukását követően a Jobbik-frakció tagjaként, de minden kormányváltó erővel szövetségben közösen dolgozhatunk majd vele az ország újjáépítésén is"