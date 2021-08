Felborult egy busz az M7-esen, nyolc ember meghalt - Horvátországból tartottak hazafelé a turisták

Rendkívül súlyos balesetről számol be a police.hu. Ma hajnalban, 4 óra 55 perckor az M7-es autópálya 70-es kilométerszelvényében, a Budapest felé vezető oldalon, Szabadbattyán térségében egy magyar honosságú, utasokat szállító autóbusz – eddig ismeretlen körülmények között – oldalára borult. Az elsődleges adatok szerint a helyszínen nyolc ember az életét vesztette, negyvennyolcan megsérültek. Ellátásuk, kórházba szállításuk folyamatban van.

Tűzoltók az M7-es autópálya mellett Szabadbattyán közelében, ahol árokba borult egy autóbusz 2021. augusztus 15-én hajnalban. A balesetben legalább nyolcan meghaltak. MTI/Mihádák Zoltán

Átszakította a szalagkorlátot

Szabó-Bisztricz Anett, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel azt közölte:

a busz átszakította a szalagkorlátot és az autópálya felüljárója hídpillérének ütközött.

A buszon több mint ötvenen utaztak, a székesfehérvári hivatásos és a sárszentmihályi önkéntes tűzoltók a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett két irányból, a jármű eleje és hátulja felől kezdték meg az utasok kimentését - mondta. Hozzátette: a tűzoltóknak több ülést, valamint a mennyezetre felfüggesztetett monitorokat is el kellett távolítaniuk, hogy hozzáférjenek a sérültekhez. Tizennégy utast a tűzoltók mentettek ki, a többiek saját erejükből hagyták el a buszt.

A mentésről a Katasztrófavédelem tett közzé egy videót a közösségi oldalon - IDE KATTINTVA TEKINTHETI MEG.

Árkba borult autóbusz az M7-es autópálya mellett Szabadbattyán közelében 2021. augusztus 15-én hajnalban. A balesetben legalább nyolcan meghaltak. MTI/Mihádák Zoltán

Az elsődleges közlés szerint a helyszíni szemlét és a műszaki mentést a rendőrök megkezdték, a helyszínen teljes útlezárás van érvényben, az egyenruhások a forgalmat a szabadbattyáni lehajtónál terelik le az autópályáról, visszatérési lehetőségük a járművezetőknek a következő felhajtónál lehetséges, a 63-as számú főútról.

Frissítések:

Nemsokkal reggel 8 után jelentkezett be a köztévé a baleset helyszínéről. A riporter közölte, jelen pillanatban is zajlik a helyszínelés, és a rendőrség munkatársai nem engedték közelebb az M1 stábját a balesethez. Nincsenek pontos információk a sérültekről, és bizonytalan az elhunytak száma is - mondta.

Fél 9 után már többet tudott mondani a helyszíni riporter. Közölte, a magyar rendszámú busz valami miatt a jobboldali sávból elkezdett a leálló sáv felé húzódni, és eltalálta a felüljáró pillérét. Megerősítette, 8 halottról és 48 sérültről tudni. Mivel viszonylag nagy sebességgel történt a baleset, a sofőr - aki életét vesztette - vagy elaludt, vagy rosszul lett.

Elmondta, hogy turistabusz volt, Horvátországból tartottak Budapest felé a járművel.

Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-vel azt közölte fél 10 után, hogy a hivatalos adatok szerint nyolcan haltak meg és nyolcan sérültek meg súlyosan, negyvenen pedig könnyebben. Győrfi Pál elmondta: 17 Fejér megyei és a környező megyékből küldött egység vett részt a mentésben, a sérülteket a helyszíni ellátás után Siófokra, Veszprémbe, Székesfehérvárra és Budapestre vitték kórházba.

Korábban a rendőrség még két súlyos és 46 könnyebb sérültről számolt be.