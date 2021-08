A magyar kormány nem fogad be afgán menekülteket

A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett, amikor az amerikaiak bejelentették a csapatkivonást, a magyar kormány megfogalmazta: ennek a folyamatnak úgy kell lezajlania, hogy Afganisztán ne válhasson ismét a nemzetközi terrorizmus melegágyává, valamint a tömeges migráció kibocsátó országává.

- idézte az Index, Magyar Levente államtitkárt, aki szerint a magyar kormány nem hajlandó a magyar emberekkel megfizettetni az elhibázott geopolitikai döntésnek és a szintén hibásan végrehajtott geopolitikai akciónak a következményeit.

Magyar Levente jelezte, a kormány nem fogadja el azokat az elvárásokat, kezdeményezéseket, felszólításokat sem, amelyek arra vonatkoznak, hogy Magyarország is korlátlanul fogadjon be bárkit, aki Afganisztánt ezekben a nehéz napokban, hetekben akarja elhagyni.

A külügy parlamenti államtitkára közölte, Magyarország egyetlen esetben mégis kivételt tesz a menekültekkel, vizsgálják azt, hogy miként tudnak segíteni azokon, akik az elmúlt húsz évben tolmácsként vagy más minőségben dolgoztak a magyar csapatoknak.

Kapcsolatban vagyunk ezekkel az emberekkel és folyik annak a felmérése, hogyan tudnánk segíteni nekik. Ehhez hasonlóan jártak el például egyébként a lengyelek is, csak ők családjukkal együtt befogadták azt a 45 afgán embert hétfőn, akik segítették őket. Hasonlóan döntött az a Csehország is, ahová Jakub Kulhánek külügyminiszter tweetje szerint meg is érkezett az első repülőgép az evakuált csehekkel és afgánokkal