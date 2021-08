Fricsovszky-Tóth Péter: "Vissza kell állítani azt az elvesztett bizalmat, amit az emberek alapvetően táplálnak a politikusok iránt"

A tegnapi nap folyamán Jakab Péter utcafórum-sorozatának Pest megyei állomásain jártunk. A 7-es számú választókerületben az előválasztáson induló, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje által is támogatott civil, pártfüggetlen egyéni képviselőjelölttel, Fricsovszky-Tóth Péterrel készítettünk a helyszínen interjút. A beszégetés során a főváros dél-pesti agglomerációja, azon belül is a fórumok helyszínei, Gyömrő és Üllő kerültek fókuszba. Szó volt az előválasztáson való részvételről; a térségben tapasztalható viszonyokról, problémákról; a megoldásra váró feladatokról; elképzeléseiről; valamint a jövő évi országgyűlési választás tétjéről. Interjú.

Az előválasztási részvételüket még fontolgatók számára milyen érveket lehet felsorakoztatni, miért érdemes elmenniük szavazni szeptember 18. és 26. között?

Egyértelmű: ha nem megyünk el az előválasztásra, akkor nem lesz változás.

Az az apátia, amit az elmúlt években megtapasztaltam, és ami ellen aktívan küzdünk, itt, Üllőn is jelen volt. 28-29 százalék volt a részvételi hajlandóság az önkormányzati választásokon, majd mikor megjelentünk civil szervezetként és jelöltekként, fel tudtuk vinni ezt az arányt majdnem 41 százalékra. Teljesen megváltozott, felpezsdült a város. Történtek érdemi viták, ez kell ahhoz, hogy elinduljon a változás. Országos szinten ugyanez a probléma, a Fidesz által képviselt gyűlöletpolitika, illetve az a mérvű elkeseredettség az emberekben, hogy teljesen hiábavaló bármit is tenni, annak egyszer és mindenkorra gátat kell vetni. Ehhez viszont nagyon kell az ellenzéki pártok által közösen várt győzelem, majd a valódi elszámoltatás. Ha még egyszer eljátsszuk azt, hogy nem lesz elszámoltatás, akkor szerintem nem kapunk több esélyt, és azt gondolom, ez érthető is. Ahogy Jakab Péter is mondta, el kell számoltatni a bűnözőket.

A választókerületben járva mit tapasztalt, hogyan látják a helyi viszonyokat a térségben élők? Min kellene szerintük javítani leginkább?

Ez egy kicsit speciálisabb választókörzet a többihez képest, mert gazdaságilag, logisztikailag ez egy fejlett terület. Alapvetően itt munkaerőhiány kevésbé érhető tetten, bár hozzáteszem, ezen is van mit változtatni, Magyarország ne összeszerelő üzem legyen. Nem szalag mellé keresünk munkásokat, hanem normális fizetésért, normális szabadidővel kvalifikáltabb munkát lehessen végezni. Jelen pillanatban ez a térség logisztikai parkkal van tele, a legtöbb raktár, és az emberek ott dolgoznak három műszakban. Ez ideig-óráig működik, de erre nem lehet építeni. Az biztos, hogy a logisztikai üzemek által okozott környezeti hatások már nagyon zavarják a lakókat. A városok itt nagyon komoly bevételt kapnak: mind iparűzési adó, mind építményadó révén, viszont ezek nincsenek visszaforgatva megfelelő mértékben. Főleg azokra az érintett területekre, ahol akár 10-20 méterre van egy 83 ezer négyzetméteres logisztikai park, és napi 500 kamion elmegy úgy, hogy mellette ott van egy kertes övezet. Teljesen élhetetlen az érintett emberek élete, és nem kapnak érte kármentesítést. A Gyömrői út végén egy újabb terület van, ahol 30 család kerül hasonló problémába. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő arányt kell kialakítani.

Fricsovszky-Tóth Péter Üllőn Béli Balázs/Alfahír

A másik dolog a korrupciógyanús esetek mértéke. Látjuk, milyen árváltozások vannak, de ha megnézzük a közeli, félig fedett az üllői piacot, ez nem egy 520 millió forintos piac. Lehet, hogy nem is 215 milliós, mint az eredeti tervekben, de ennek meg kellett volna állnia nagyjából 350-400 milliónál. Hol van a többi, körülbelül 150 milliós forint? Szerintem sejtjük. Sokkal hatékonyabban kell kezelnünk azokat a beruházásokat, amiknek örül a lakosság. Persze meg lehet mutatni az embereknek, hogy 30 év után van piac, ez fantasztikus, de milyen áron? Ebből két piacnak kellet volna épülnie.

Olyan mértékben nő az agglomeráció a térségben, hogy nincs elég bölcsődei, óvodai férőhely. Konkrétan, amikor a gyerek megszületik, már akkor be kéne íratni valahova, hogy egyáltalán bölcsődébe tudjon jutni. És akkor még nem is beszéltünk a halmozottan hátrányos gyermekek oktatásáról, jövőjéről. Kiemelendő még, hogy a környezetvédelem kapcsán komoly probléma az elöregedett vízhálózat, az alulkapacitált szennyvízüzemek, és ezek mind alapvetően befolyásolják az ivóvízhez jutás körülményeit.

Milyen hangulatot tapasztalt az itteni választók körében? Hol, mennyire érezhető a kormányváltás igénye?

Szerintem, ha az ellenzéki összefogás tovább megy ezen az úton, akkor Jakab Pétert idézve tényleg egy paraszthajszálnyival ugyan, de sikerülhet legyőzni a Fideszt. A térségre vonatkozóan a környékbeli polgármesterekkel beszélgettem külön-külön, több órán keresztül. Ez megtörtént többek között Gyömrő polgármesterével is, aki 2019-ben a helyi szervezetével cipóra verte a Fideszt minden körzetben. Egyébként szeretnék olyan térségi fejlesztéseket, amik több település esetében is kedvezőek lehetnek. Például idősek otthona tekintetében nem egyetlen településnek kellene vállalnia a költségét, működtetését, üzemeltetését, hanem ezek megfelelő mértékben megoszolhatnának az érintett települések között.

Megválasztása esetén civil jelöltként mit tart a legsürgetőbb feladatának?

Az egyik legfontosabb: vissza kell állítani azt az elvesztett bizalmat, amit az emberek alapvetően táplálnak a politikusok iránt. Mindenképpen szeretném bevonni az embereket a döntési folyamatokba, minél inkább transzparensebben, átláthatóbban kezelni azokat a dolgokat, amik például a támogatási pénzekre vonatkoznak.

A terveket, döntéseket előzzék meg vitafórumok, közmeghallgatások, hogy legyen egy adok-kapok visszajelzés a lakosság és az országgyűlési képviselő között. Szintén fontos, hogy azoknak a pénzeknek az ésszerűbb felhasználásával, amelyek ezt a 8 települést érinti, csodákat lehetne tenni. Azt gondolom, ha tisztességesen nyúlnánk ezekhez az összegekhez, ha ez normális mederben lenne tartva, akkor onnantól teljesen más lenne a polgárok elégedettség-érzete, és sokkal látványosabb lenne a változás is.

Mindennek fényében mi lesz Ön szerint a 2022-es választás tétje?

Naponta szomorúbbnál szomorúbb jövőképet látunk, most már tényleg lassan ott tartunk, hogy ha 2022-ben nem nyer az ellenzék, akkor ki tudja, hogy maradunk-e az unióban. A másik, a teljes eladósodottságtól, csődtől jó lenne, ha végre megszabadulna ez az ország, mert azt látjuk, hogy minden létező szinten eladósítjuk magunkat olyan világhatalmak felé, amik ha kell, be fogják hajtani azt így, vagy úgy. Tehát azt gondolom, nekünk Európában a helyünk, egy büszke magyar népnek szüksége van erre, de jelen pillanatban azt látom, hogy próbálunk ebből a Fidesz által kifelé haladni. Alapvető fontosságú, hogy mindenki átérezze ezt, és ne higgyünk a propagandának, hogy nekünk az EU-n kívül is olyan jó lesz, mert nem lesz.

(Az interjú augusztus 17-én készült Pest megye 7-es számú választókerületében, Üllőn.)