"Arról azonban szó sem lehet, hogy Magyarország általában afgán menekültek szétosztásában vegyen részt, őket befogadja"

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára számolt be a sajtónak az afganisztáni helyzetről, miután Szijjártó Péter miniszter szabadságon tartózkodik és nem is tervezi megszakítani azt a rendkívüli helyzet ellenére sem - írja a 444. Szijjártó távollétében Magyar Levente vett részt az uniós külügyminiszterek videókonferenciáján is, ahol a legfrissebb afgán fejleményeket tárgyalták meg.