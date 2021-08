Orbán Viktor könyvajánlójában Kínáról és a modern technológia manipulációjáról is találunk olvasmányt

Nem mindennapi Facebook-poszttal jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök. Nyári könyvajánló kiírással egy fotót töltött fel.

De mit érdemes tudni a miniszterelnök által favorizált négy darab olvasmányról? Ennek jártunk röviden utána.

Helen Russell Egy év a világ legboldogabb országában - Hogyan éljünk dán módra című könyve arra keresi a választ, hogy van-e esélyünk nekünk is olyan boldogságra, mint amit a dánok elértek. Rod Dreher Szent Benedek válaszútján kötete a leírása szerint "nem szakzsargonba csomagolt, a mindennapi élettől távol eső elmélkedések gyűjteménye, hanem a legnemesebb értelemben vett gyakorlati teológia: egyszerre világos irányelveket és jól követhető példákat kínál az olvasóknak". A következő olvasmány tanúlságai valószínűleg nem csak Orbánnak, de hamarosan a civileknek is jól fog jönni, ha megvalósul a Fudan egyetem. A kínai észjárás - A hagyományos kínai gondolkodásmód és kortárs kultúrára gyakorolt hatásai ugyanis rámutat Kína azon tradicionális értékeire és viselkedési normáira, amelyek továbbra is fontos szerepet játszanak a kínaiak üzleti életében és társadalmi viszonyaiban, mindemellett ismertet olyan kulcsfontosságú területeket, amelyek a nyugati kultúráknak és a piacgazdaságnak köszönhetően átalakultak. Végezetül pedig Ian Douglas Megbetegít-e a modern technológia? is sok tanúlsággal szolgálhat a miniszterelnöknek és a követőinek a lehallgatási botrányt követően, hiszen arra kaphatunk rálátást a könyvön keresztül, hogy a technológia behatolása az életünkbe mekkora kárt okoz, rajta keresztül miként manipulálnak bennünket, hogyan szűrik meg az általunk észlelt világot.

Könnyed nyári olvasmányokként mindegyik remek választás lehet, tessék hát olvasni!

FRISSÍTÉS!

Időközben Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje is reagált komment formájában Orbán Viktor posztja alatt, amiben azt írja, hogy

majd a börtönben lesz időd olvasgatni. Addig is ajánlom a Bibliát.

A politikus humorát sokan értékelték, eddig 3,5 ezer reakciót és több mint 500 kommentet kapott.