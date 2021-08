Jakab: „Szent István művéből egy valami tetszik Orbánnak: a korona, a trón”

Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje augusztus 20. alkalmából azt a kérdést tette fel, hogy ha Szent István kikerülne a kormányzati óriásplakátokra, akkor milyen hangulatjelet tenne mellé a kabinet. Rámutatott, a szent király a Nyugatot választotta, nem Keletet, Európát választotta, nem Ázsiát, államot alapított és nem alapítványokat, egyházat szervezett és nem maffiát – sorolta. Arra is emlékeztetett, Szent István nem indított kalandozókat Nyugatra, ma meg százezrével mennek külföldre a magyarok, Orbán szerint kalandvágyból.

Ezért Jakab úgy véli,

Szent István mellé a Fidesz dühös hangulatjelet tenne.

Az ellenzéki vezető szerint Orbán nem egyesíti a nemzetet, hanem megosztja, az országot nem gazdagítja, hanem kifosztja.

Szent István művéből egy valami tetszik Orbánnak: a korona, a trón

– hangsúlyozta Jakab, hozzáfűzve, „aki maffiaállamot épít, az a tolvajok királya lehet ugyan, de a nemzeté soha, mert a nemzet mi vagyunk, tisztességes magyar emberek”.

Kifejtette, nem attól nemzeti valaki, hogy annak nevezi a trafikot vagy „őrjöng a békemeneten”, hanem mert szereti az országot, és nem tűri, hogy bárki is kifossza, mert aki azt teszi, annak fizetnie kell.

Fizetnie kell, és nem csak az isteni ítélőszék előtt, de legkésőbb 2022-től az Európai Ügyészség és az újonnan felállítandó Magyar Korrupcióellenes Ügyészség előtt is

– ígérte Jakab Péter.

Az ellenzéki vezető szerint új államalapításra, új államra van szükség, mely

az összefogásban gyökerezik, törzse a tisztesség, lombja a szabadság, gyümölcse a jólét.

Kijelentette, az új nemzeti egység megszületett, mert konzervatívok és liberálisok, jobb- és baloldaliak, vidékiek és fővárosiak együtt küzdenek a szabadságért és a jólétért.

Szabad Magyarországot akarunk! – hangsúlyozta Jakab, majd hozzátette, a szabadság azt is jelenti, hogy az emberek anyagilag is szabadok, mert minőségi munkáért minőségi bért, a tisztességgel ledolgozott életért pedig tisztességes nyugdíjat kapnak nemcsak a fővárosba, de vidéken a legapróbb faluban is. Hozzáfűzte, a Fidesznek az az érdeke, hogy ez ne következzen be, mert ők addig élnek jól, amíg az emberek rosszul.

Jakab előrevetítette, hogy a kormánypárt minden eszközt be fog vetni ellenük, de nekik erre meglesz a válaszuk.

A gyűlöletre mosollyal, a hazugságra igazsággal, a lopásra tisztességgel, a fenyegetésre bátorsággal, az erőre pedig erővel fogunk válaszolni

– mondta, majd kifejtette,

erejüket az emberek akarata, elszántsága, bátorsága és tisztessége adja,

majd boldog születésnapot, boldog újjászületést kívánt Magyarországnak.