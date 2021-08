Főparancsnok: 78 főt helyezett biztonságba a Honvédség, senki ne kutakodjon a neten, hol van a magyar bázis

Rendkívüli kormányinfót tartott a kormányzat, amelyen a Gulyás Gergely kancelláriaminiszter mellett Ruszin-Szendi Romulusz főparancsnok is részt vett, ugyanis augusztus 20-án a kabinet foglalkozott az afganisztáni helyzettel.

Gulyás Gergely rögzítette, 20 évvel ezelőtt amerikai kérésre mentünk be, és most az amerikai akaratnak megfelelően hagytuk el az országot. A miniszter szerint a helyzet kaotikus, a kivonulás utáni időszakra nincs forgatókönyve a nyugati szövetségeseknek, akiknek a szerepe most kimerül a kabuli reptér védelmében.

"Nyilvánvaló, hogy ez egy kudarcos misszió"

- szögezte le Gulyás Gergely, aki szerint az is kudarcos, hogy egyetlen egy napig sem tudta szavatolni a rendet a nyugatiak által felszerelt afgán hadsereg.

Ezután Ruszin-Szendi Romulusz következhetett (akivel kapcsolatban a miniszter megjegyezte, csak a már megtörtént eseményekről tud beszélni). A főparancsnok elmondta, hogy 20 órán belül felállt egy kimenekítési műveleti osztag, ami a repülőn várta a parancsát. Közölte, hogy a helyszíni parancsnokkal folyamatos a kapcsolat, és száz százalékos a bizalom.

Előretolt műveleti bázist hozott létre a Honvédség Kabul környékén, illetve ez a művelet nem időponthoz között, hanem a kialakult helyzethez, azaz nem tudni, hogy meddig üzemel a bázis, meddig tart a menekítés.

A bázison 78 főt helyeztek el, 10 családot, 23 férfit, 25 nőt, 30 gyereket, de csak miután mindenki hazaért, azután fognak róluk tájékoztatást adni.

Ruszin-Szendi Romulusz arra szólította fel a nyilvánosságot, ne kutakodjon az interneten senki, és ne akarja senki megnézni hol vagyunk, mert az nem segíti a katonák biztonságát, majd beszámolnak az eseményekről, ha már lehet.

Gulyás Gergely szerint a németek is jelentős migrációs hullámra számítanak, 500 ezer és 5 millió közötti hullámra, de a német kancellár sem akar 2015-ös migráns hullámot. A magyar kormány pedig semmilyen kötelező kvótában nem vesz részt.

Kérdésre válaszolva Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, vagy egy listájuk a kimenekítendőkről, de az folyamatosan bővül, ugyanis nem minden magyar állampolgár regisztrálta, hol van. Hoztak ki olyan személyt, akiről nem is tudták, hogy magyar állampolgárként van kint.

"Ne várjanak tőlem időt, helyet, számot"

- szögezte le

Gulyás Gergely szerint szűkkörű lesz a kimenekítés, a szövetségeseink, a tolmácsok, segítők és családjaik, akik emiatt közvetlen életveszélyben vannak, nem érik el az ezres létszámot. Nincsen a lista lezárva, ha van szabad hely a repülőn, a szövetségeseket szívesen hazahozzuk - magyarázta.