Orbán Viktor: az amerikaiak nemcsak az afgánokat, "bennünket is megpróbálnak megjavítani"

Elöljáróban, annyira volt fontos ez a vasárnapi Orbán-interjú, hogy egy nappal korábban, szombat reggel vették föl azt a miniszterelnökkel. Ennek megfelelően az első kérdés is arra a kenyérre vonatkozott, amivel Orbán Viktor küzdött meg augusztus 20-án.

Bazári

Nem okozott nagy problémát

- ismerte el Orbán Viktor, ugyanakkor azt nem tudta megmondani, hogy "hány kilós volt", de az biztos, hogy "termetes volt", de gyerekkorában ilyenkor 3 kilogrammos kenyérrel szaladgált, amit a legöregebb, a nagypapa szegett meg.

A miniszterelnök elmondta, örül annak, hogy az idei tűzijáték már nem egy vurstli, egy bazári látványosság volt, hanem nemzeti büszkeségre okot adó ünnep (a furcsa napközbeni felvonulásról nem beszéltek - a szerk).

Lesz negyedik hullám

Jó, ha mindenki tudja, a negyedik hullám kopogtat az ajtón - figyelmeztetett, de szerinte továbbra sem nálunk a leghangosabban, de azt javasolja, gondolatban és lelkületben is arra készüljünk, hogy lesz negyedik hullám. De most nem jachtoztak, mint tavaly, felkészült a kormány - legalábbis erre utalt a miniszterelnök, amikor közölte, elindítják az újabb oltási kampányukat.

"A negyedik hullám nem azokat fenyegeti, akik be vannak oltva, hanem azokat, akik nincsenek"

- szögezte le, megerősítve, hogy 500 beoltottból 1 lesz beteg a koronavírustól, az sem súlyosan. Hozzátette, ő sem vette fel a harmadik oltást a két Sinopharm után, mert még nem érzi magát olyan idősnak.

Orbán Viktor szerint mára sokat tudunk a járványról, a maszk és az elkülönítés, a szeparálás nem jelet megoldás, a szigorítást el kell kerülni, az oltás a megoldás. S a mindenki meg tud győzni még egy embert az oltakozás mellett, nem lesz a negyedik hullámnak komoly hatása.

Minek a szakszervezet?!

Beszéltek a gazdasági növekedésről is. Orbán Viktor szerint a rendszerváltás óta nem dolgoznak olyan sokan, mint most. Odaszúrt a szakszervezetiségnek is, mert szerinte az igazi munkavédelem nem a szerveződés, hanem az, ha két kézzel kapkodnak a munkaerő iránt. Szerinte meglesz a 6 százalékos növekedés az évvégére, és mindenkinek szurkolnia kell Szijjártó Péter újraindítási miniszternek.

"Budapest kehes"

A kormányfő arra figyelmeztette a vendéglátósokat, hogyha az elvesztett évet nem egy esztendő alatt sikerül visszapótolni, akkor két év alatt fog sikerülni. "Mértéktartóan emeljék az árakat" - javasolta az üzletembereknek. Ugyanakkor a belföldi turizmus számaival elégedett.

"Budapest, az kehes, az köhög, az krákog"

- de erről nem a magyarok tehetnek, mert a külföldi turisták nem mernek elindulni a fővárosba, főleg az angolszászok, a szlávok. Orbán Viktor újabb javaslattal élt, a budapesti szállodák ajánljanak olyan csomagokat a vidékieknek, amivel megismerhetik a fővárost.

"Föl, magyarok, Budapestre!",

használják a hazafias érzelmet az üzleti életben - mondta.

A bot rossz végén

Az olajár duplázodásával mi nem keresünk pénzt, a bot rossz végén vagyunk - mondta. A jegybank az inflációt kamatemeléssel próbálja egyensúlyozni, de a kkv-knak szüksége van az olcsó hitelekre, ezért a kormány újabb programokat indít.

Afganisztán kapcsán is lehet genderezni!!!

Orbán Viktor leginkább az afgán-helyzet kapcsán volt lendületben. Az érdemi része kimerült abban, hogy akkor fognak részletekkel szolgálni a kimenekítésről, ha túl leszünk rajta.

Utána az Egyesült Államokkal szembeni jelenlegi és korábbi sérelmei bukhattak ki a magyar miniszterelnökből. Így elmondta, hogy az afgán műveletből is kiderült,

az észt nem az ország mérete határozza meg.

Szerinte addig rendben volt, hogy a terror tűzfészkeit 2001 után megpróbálták megszüntetni Afganisztánban, de ezután az Egyesült Államok át akarta formálni Afganisztánt, de a demokráciaexport majdnem mindig kudarcot vall - mondta.

"Bennünket is megpróbálnak megjavítani"

- húzott párhuzamot Orbán Viktor, és hozta is a példákat: migránskérdés, genderkérdés. Ezeket ráerőszakolni az iszlám világra "primitív elképzelés".

Orbán Viktor szerint tisztességes, hogy mindenki gondoskodik azokról az afgánokról, akik együttműködtek. Van egy zártlistánk, de ellenőrizni kell a neveket, a fényképeket - "mert csak őket akarjuk elhozni".

Török barátok

Szerinte tömeges migráció várható, ezért a törökökre kell figyelni, akiknek a gondolkodását nem zavarta meg a demokráciaépítés. Fel kell melegíteni velük és a balkáni országokkal a kapcsolatot. De ha az osztrákok és a németek be akarnak fogadni 100 ezer afgán bevándorlót, hazánk átengedi őket - mondta.

Orbán Viktor három témát jelölt meg, amiban harcra számít Brüsszel szemben: környezetrombolás megfizetése (a magyar gépkocsik megadóztatása - a szerk.), a genderőrület, és a migráció.