„Szinte lehetetlen, hogy az érintettek még ebben az évben megkapják a 10 napos pótszabadságot”

Ha a munkáltató emberhiánnyal küzd, akkor nem köteles most kiadni a 10 napos rendkívüli szabadságot a kollégának, mert ellentétben a rendes évi szabadsággal, ez még másfél évig kitolható

- mondta az Alfahírnek Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) elnöke, a rendvédelmi szervezeteknek ígért pótszabadságról.

Bárdos Judit BRDSZ elnök MTI/Balogh Zoltán

kormány júniusban döntött arról, hogy tíz nap fizetett többlet szabadságot kapnak a koronavírus-járvány elleni védekezésben résztvevők. A jogszabály érinti az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozókat, a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és kormányhivatali dolgozókat, a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivataloknál foglalkoztatottakat, valamint a rendvédelmi dolgozókat, katonákat és a honvédségi alkalmazottakat.

Utóbbiakat, tehát a rendőröket, a BV-seket, tűzoltókat és a katonákat azonban érzékenyebben érintheti a rendelet, mert úgy tudjuk, eddig csak nagyon kevesen vehették ki a 10 nap rendkívüli szabadságot. Ennek oka elsősorban a létszámhiány, amely már a járvány kitörése előtt is érzékelhető volt. Ez most ugyan stagnál, annak ellenére, hogy hivatalosan nincs járvány az országban, tehát pályaelhagyási tilalom nincs érvényben.

A hivatásos állomány azért várakozik, mert nem tudják, hogy a miniszterelnök által beígért három évenként járó 6 havi illetménynek mi lesz a jogi sorsa. Nincs rá még jogszabály, szeptemberben ül össze a parlament és dönt arról, hogy vagy egy salátatörvény formájában, vagy a szolgálati törvény módosításával rögzítik a jogszabályt. Nagyon remélem, hogy a parlament elé terjesztés előtt, az érdekképviseleteket is tájékoztatják majd a részletekről

- tette hozzá Bárdos Judit, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a szolgálati nyugdíj megszüntetése, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése során jelezték, ez végig fog haladni a közszférát érintő ágazatokban. A BRDSZ elnöke szerint a fegyveres és rendvédelmi szervezetek egyfajta „próbababa” módjára működnek, mivel a szigorú szabálykövető rendszerük miatt, csak nagyon szűk keretek között tudnak hangot adni érdekeinek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján, az 53 ezres létszámból 23 561-en jogosultak a 10 napos pótszabadságra, ami feszültséget teremthet a szervezetben.

Aki nem kapja meg, az kvázi úgy éli meg, hogy egy újabb pofon arra vonatkozóan, hogy nincs elismerve a munkája

- nyilatkozta az ATV-nek Pósa Zoltán, a Rendőr Szakszervezetek Védegyletének főtitkára.

Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) főtitkára ehhez annyit tett hozzá, akinek jár, az sem tudja kivenni, mert akkora a létszámhiány, hogy nem tudják nélkülözni a pótszabadságra jogosultakat.

Ezért szinte lehetetlen, hogy az érintettek még ebben az évben megkapják a 10 npos pótszabadságot

- vélte az ATV-nek nyilatkozva az FRSZ főtitkára.

Pongó Géza FRSZ főtitkár MTI/Kovács Attila

Ami különösen problémás a kormányrendeletben, hogy az elöljáró hatáskörébe utalja a pótszabadság kiadását. Sok esetben tapasztaltuk azt, hogy volt, aki megkapta, és volt, aki nem, még akkor is, ha azonos beosztásban, azonos munkakörben dolgoztak és azonos feladatokat láttak el

- közölte az Alfahír érdeklődésére Balázs Ildikó, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) főtitkára.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete tüntetése 2011-ben MTI/Máthé Zoltán

Egyébként június 23-ig kellett tájékoztatni az elöljárókat arról, hogy mikor akarják kivenni a pótszabadságot.

Ha addig nem lett megjelölve, akkor a munkáltató úgy is dönthet, hogy nem jár a pótszabadság. Az egészségügy területen tapasztaltuk, hogy például augusztus elsejével megszűnt a jogviszonya az egyik érintettnek, és nem engedték neki kivenni a 10 nap pótszabadságot

- mondta Balázs Ildikó, a TMRSZ főtitkára.

Ha azonban újra kitör a koronavírus-járvány, akkor a rendkívüli helyzetre való tekintettel a kormány ismét úgy dönthet, hogy pályaelhagyási tilalmat rendel el a védekezésben is résztvevő rendvédelmi szerveknél. Ez viszont azt is eredményezheti, hogy nemcsak a 10 napos rendkívüli szabadságot nem kapják meg az érintettek, de a rendes évi szabadságolást is felfüggeszthetik.