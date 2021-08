Elhunyt egy beteg, 180 új fertőzöttet azonosítottak hazánkban

Egy beteg meghalt, és újabb 180 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölték a koronavirus.gov.hu oldalon csütörtökön. Ezzel a napi fertőzöttek száma emelkedett tegnaphoz képest.

Napi Covid: 134 új fertőzött, egy újabb áldozat Egy beteg meghalt, és újabb 134 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a központi tájékoztatási honlap szerdán, kiemelve: eddig 5 709 197 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 504 205-en már a második adag vakcinát is megkapták. A kormányzati portálon azt írták: a járvány kezdete óta 811 337-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 30 055-re.

Mint írták, ezidáig 5 715 525 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 504 899-en a második adag vakcinát is megkapták. Továbbá adataik szerint 240 ezren a harmadik oltást is felvették.

A kormányzati portálon arról is tájékoztattak, hogy a járvány kezdete óta 811 517-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 30 056-ra. A gyógyultak száma jelenleg 774 600.

Kórházban 93 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 6861. Hatósági házi karanténban 1217-en vannak, míg a mintavételek száma 6 531 925.

A kormány szeptembertől újabb nagy oltás melletti kampányt indít; valamint a jövő hét folyamán az iskolákban is lesz oltási akció, azon 12 év feletti diákok kaphatják meg a vakcinát, akiknek a szülei visszajelezték az oltási igényt.