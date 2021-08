Több száz rendőrt költöztetne szállodákba a BRFK

438.300, azaz közel félmillió vendégéjszakára írt ki közbeszerzést a Budapesti Rendőr-főkapitányság, ráadásul ezt opcionálisan 30 százalékkal bővíthetik is. A TED uniós közbeszerzési honlapon az mfor.hu szúrta ki a meghirdetett pályázatot, amire még szűk egy hónapig jelentkezhetnek a vendéglátósok.

A BRFK jövő év első napjától számítva négy évre, azaz 48 hónapra szeretne munkásszálló jelleggel szobákat foglalni a dolgozóknak, a szerződésben látható számításuk szerint 300 főnek terveznek 365 éjszakát biztosítani 4 éven keresztül, plusz mindenkinek járna még egy nap. Így jön ki a 438.300-es szám.

A leírás szerint vendégéjszakának 1 fő 1 éjszakai elhelyezése számít. A teljesítés során folyamatosan biztosítani szükséges maximum 2 ágyas, fürdőszobával ellátott szobákban az elhelyezést oly módon, hogy legalább egy épület Budán és legalább egy épület Pesten álljon rendelkezésre.

Az egy időben történő átlagos elhelyezési létszám 300 fő, a maximálisan elhelyezendő létszám 700 fő lenne.

Ajánlatkérő a szállás férőhelyeket az átlagos létszám tekintetében munkavállalók tartós, életvitelszerű elhelyezése céljából kívánja igénybe venni – olvasható a hirdetményben.

A részletes igényeket rejtő műszaki leírás szerint egy kényelmesebb munkásszállóról lenne szó, ahol a szobákhoz saját fürdőszobán túl teakonyhát is kérnek, de ha erre nincs lehetőség, közös konyhát is lehet biztosítani. A feltételek között van a tévé és internet-elérhetőség, a zárható szekrény, de még az is, hogy a rendőrök között civilek ne szállhassanak meg, és a helyszín könnyen elérhető legyen éjszakai BKV-járatokkal is.

Lapunk kérdéseket küldött a rendőrségnek a dolgozói szállásokkal kapcsolatban, amint válaszolnak, megírjuk a részleteket.