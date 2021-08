Nem vicc, a Pesti Srácok főszereksztője lovagkeresztet kapott Kásler Miklóstól

Huth Gergely, a Pesti Srácok nevezetű hírportál (?) főszerkesztője is a mellére tűzheti a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét - írja a 444.hu.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere pénteken adta át a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetést a kormányhű médiaszemélyiségnek az állami ünnep alkalmából a Pesti Vigadóban.

Természetesen indoklás is volt, hogy az online szennylap feje mivel is érdemelte ki a keresztet: Huth "számos nemzeti ügy felkarolását és képviseletét, valamint a határon túli magyarság életének bemutatását is szívügyének tekintő, példaértékű újságírói és televíziós tevékenysége elismeréseként kapta kézbe a lovagkeresztet".