Átengedte az NVB Karácsony Fudanról szóló népszavazási kérdését - Szeptermber 15-én indul az aláírásgyűjtés

Jelenleg is zajlik az a vita, amely Karácsony Gergely ötkérdéses népszavazási kezdeményezéséről szól - írja a 444.hu.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hétfőn egyhangú szavazáson úgy döntött, hogy támogatja az MSZP-Párbeszéd által támogatott főpolgármester Fudannal kapcsolatos kérdését.

Az ominózus kérdés így szól:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvényt? ”

A 12-0 arányban támogatott kérdés értelmében a Karácsony Gergely által beadványáról a választók dönthetnek majd egy népszavazáson, ha sikerül összegyűjteni a kétszázezer aláírást.

Karácsony vétója után bepipult a kormány, benyújtották a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány bejegyzési kérelmét Nemrég írtunk arról, hogy lapinformációk szerint egyelőre leállt a Fudan Egyetem budapesti kampuszának előkészítése annak ellenére, hogy kormányhatározat és törvény is született a feladatok kapcsán, sem az állami projektcég, sem a leendő egyetem vagyonkezelő alapítványa nem alakult meg.

A második kérdést, amely az autópályák koncessziós jogairól szól - 8:5 arányban elkaszálták.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy koncessziós szerződés keretében gazdasági társaságnak ne legyen átengedhető magyarországi gyorsforgalmi út üzemeltetése?”

Ennek a tárgya a Nemzeti Választási Bizottság szerint nem kizárólag az Országgyűlés hatásköre, Uniós döntések is vonatkozhatnak rá, így nemzetközi szerződéseket sértene az átengedése, továbbá egyértelműségi problémákat is felvetettek. Litresits András az MSZP, Csonka Krisztián az LMP és Fazekas Tamás a Párbeszéd delegáltjai vitatták a határozattervezetet.

A harmadik kérdés az Európai Ügyészségről szólt volna.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez?”

Az NVB elé egy elutasító határozat került az NVI-től ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Eszerint a kérdés érinti a hatalmi ágak szétválasztásának alapelvét és nemzetközi szerződésekre is hatással lenne, ha átengednék. Ez 9:4 arányban elbukott.

Karácsony negyedik kérdése a az időseknek biztosított ingyenes koronavírus-tesztekről szólt volna.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy minden hatvan év fölötti, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy ingyenesen legyen jogosult SARS-CoV-2 neutralizáló antitest kimutatására alkalmas tesztre?”

A Nemzeti Választási Iroda elutasító határozatott nyújtott be az NVB elé erről. Az indoklásuk szerint két olyan kormányrendeletet is érint, amelyben az Országgyűlésnek nincs hatásköre, a döntést ebben a témakörben a kormányra ruházta. Ráadásul az iroda szerint érthetetlen kifejezést is tartalmaz, a SARS-CoV-2 neutralizáló antitest ugyanis nem mindenki számára világos és egyértelmű fogalmazás. 8:5 arányban kaszálták el ezt a kérdést végül.

Az utolsó kérdés az álláskeresési járadékról szólt.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?”

A Nemzeti Választási Iroda határozatjavaslata hitelesítette ezt a kérdést. A Fideszes delegált Sárhegyi Zoltán szerint annyira kitolná az álláskeresési járadék folyósításának a határidejét ez a döntés, hogy az már a költségvetést is érintené, ezért kérte a tagokat, hogy ne támogassák.

Végül az NVB 10:3 arányban úgy döntött, hogy átengedi, így erről is lehet népszavazni.

Karácsony Gergely az NVB ülése előtt azt mondta sajtónak, hogy amennyiben bármelyik kérdést elkaszálják, jogorvoslattal él majd velük kapcsolatban.

Korábban megírtuk, hogy a főpolgármester júliusban közérdekű adatigénylés keretében kérte ki azokat a kormányzati anyagokat, amelyek alapján a Diákváros helyére a kínai Fudan egyetem budapesti kampuszát akarja felépíteni a kormány. Ezeket meg is kapta, csakhogy azok totálisan olvashatatlanok voltak, mivel az oldalakon szereplő sorok nagy részét kisatírozták.

Az ügyben ezt követően népszavazási kezdeményezést is benyújtott Karácsony, amit aztán az NVB jogi trükközéssel visszapattintott, ezt követően a főpolgármester online aláírásba kezdett.

Szeptember 15-én indulhat az aláírásgyűjtés

"Az első siker: a Nemzeti Választási Bizottság jóváhagyta a Fudan-népszavazási kérdésemet. Most az kell, hogy a Fidesz trolljai ne támadják meg ezt a döntést. Ha így lesz, szeptember 15-e után kezdődhet az aláírásgyűjtés. Meg fogjuk menteni a Diákvárost, meg fogjuk akadályozni, hogy a magyar családok eladósításával a kormány a kínai érdekeket szolgálja ki a vidéki fiatalok boldogulása helyett"

- írta saját közösségi oldalán a főpolgármester, Karácsony Gergely