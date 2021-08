Jakab: az én kormányom a bérek emelkedését is követő nyugdíjemelést fog végrehajtani

- ezzel a három beszédes adattal kezdte hétfő reggeli Facebook-posztját Jakab Péter, aki a magyar nyugdíjasok jelenlegi helyzetére, megélhetési lehetőségeire reflektált. A Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje ebből következően úgy látja, hogy az Orbán-kormány lemondott az idősekről.

Az ellenzéki pártelnök röviden előrevetítette, hogyan és milyen intézkedésekkel orvosolná ezt a kérdéskört, így leszögezte:

Az én kormányom differenciált, a bérek emelkedését is követő nyugdíjemelést fog végrehajtani egyéni nyugdíjszámlával, a férfiakat is elengedjük nyugdíjba 40 év után, a rendvédelmiseknek visszaadjuk a szolgálati nyugdíjat, és szülőtámogatási életjáradékot vezetünk be, vagyis a dolgozó gyermek adójának egy részét az állam helyett a szüleinek adhatja