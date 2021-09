"Orbán Viktor nem a konzervatív Disneylandet építi Magyarországon, hanem Oroszország és Kína európai hídfőállását ácsolja"

Nyílt levelet írt Tucker Carlsonnak a Magyar Hang újságírója, Gulyás Balázs. A Fox News riportere nemrégiben interjút készített Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, valamint előadást tartott egy kormányzathoz közel álló alapítvány fesztiválján Esztergomban.

„Boldoggá tesz, hogy érdeklődése Magyarországra vezette, és kicsit megismerkedett a magyar kultúrával. Ám hogy rögtön a közepébe vágjak, Önt csúnyán becsapták. Attól tartok, ehhez némiképp hozzájárult a talán Önt is rabul ejtő vágyvezérelt gondolkodás csapdája – amikor annyira szeretnénk, hogy az előfeltevéseink igazak legyenek, hogy minden időközben előkerülő, ellentmondó tény ellenére is ragaszkodunk ahhoz, hogy előfeltevéseink helytállóak voltak" - kezdte levelét Gulyás Balázs.

Hozzátette, hogy az is igaz lehet, hogy csak az érem egyik oldalát vizsgálta meg, mert itt, Magyarországon egy buborékban élt, mert csak egyfajta véleményt ismertető, a jelenlegi kormányhoz közel álló személyekkel találkozott.

„Nem csak külföldiek, sok százezer magyar is elhitte már Orbán Viktor szirénénekét családról, történelemről, hagyományokról és nyelvről – ahogy Ön is megemlítette az egyik adásban Orbán jelszavait. Sőt, töredelmesen bevallom Önnek, magam is hittem egy időben abban, hogy a 2002 és 2010 közötti valóban szörnyű szocialista- liberális kormányzás után talán új hangvételt, friss gondolatokat, az általam ma is csodált és vágyott „polgári Magyarország” eszméjét hozza Orbán a magyar politikába. Be kellett látom, nem is tévedhettem volna nagyobbat" - írta.

Gulyás Balázs szerint magyarok millióinak fontosak azok a fogalmak, mint a család, a történelem, a hagyományok és a nyelv ám mindezen értékeket a miniszterelnökünk csupán fügefalevélként viseli. Orbán Viktor számára ezek „politikai termékek” – ahogy egy tanácsadója kikotyogta néhány éve.

"Carlson úr! Az Esztergom főterén elmondott beszéde nagy részével – különösen amikor filozofált – konzervatív magyarként egyet tudok érteni. Szívemből szólt, amit gyereknevelésről, építészetről, humorról és a nyelv gyarmatosításáról és a természet esztétikájáról, vagy akár csak olyan apróságokról, mint a tisztaság ideája mondott"

- írta Gulyás Balázs.

Kiemelte azonban, hogy amikor hazánk legnagyobb illuzionistája, Orbán úr kerül szóba, úgy érzi, elhatalmasodott benne a már emlegetett vágyvezérelt gondolkodás.

„Ön módfelett szeretné, ha létezne valahol a földgolyón egy keresztény-konzervatív Disneyland. És mivel Ön mindennél jobban hinni szeretne ebben, ezért felveszi a szemellenzőt, és kizárja az ellentmondó tényeket. Lehet, hogy van keresztény-konzervatív Disneyland ezen a sárgolyón, de az jelenleg nem Magyarországon található. Egyébiránt ezt egyre többen felismerik, a magyar konzervatív értelmiség nagy része mára elhagyta Orbán pártjának szellemi hátországát."

Úgy véli, a számára fontosnak tartott értékeket és jelképeket arra használja egy pénz- és hataloméhes autokrata, hogy elnyomja a saját nemzetét, és ez nem deríti jókedvre. Sőt, a konzervatív értékekhez ragaszkodó magyarok sokszor kifejezetten célpontjai is az általa említett elnyomásnak.

„Ön a hazámban járva egyetlen médiumnak adott interjút, egy olyan hetilapnak, amely egy kormánypárti médiakonglomerátum része, amelybe mintegy félezer tévé, rádió, újság, portál tartozik, amely semmilyen Orbánétól eltérő álláspontot nem ismertet, és amely úgy jött létre, hogy a médiumok korábbi tulajdonosai „önként” és ingyen ajánlották fel sajtótermékeiket a számára pár évvel ezelőtt. Bár Orbánék érdekkörébe ezen felül is tartoznak lapok – többek között a teljes közszolgálati médiaportfólió –, ám úgy vélem, egy félezer médiumból álló csoport még az Egyesült Államokban is óriásinak számítana, nem beszélve a 10 milliós Magyarországról. A magyar versenyhivatal vizsgálódását úgy kerülte meg e médiacsoport érdekében a kormányunk, hogy „nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű”-nek minősítették, így annak piacbefolyásoló pozícióját a hatóság nem vizsgálhatta. Ezen médiumokat Orbánék – függetlenül azok olvasottságától – állami hirdetéseken keresztül, azaz az adófizetők pénzéből finanszírozzák" - ismertette a magyarországi médiaviszonyokat a Magyar Hang újságírója.

Gulyás emlékeztetett, hogy Tucker Carlson „nyugati stílusú konzervatívnak” jellemezte Orbánt. Úgy véli, ez talán igaz volt másfél évtizede, amikor valóban euroatlanti irányultságú beszédeket tartott, gyakran bírálva Oroszországot és a totalitárius rezsimeket.

„Kormányzása alatt azonban eltávolodott Európától, a Nyugattól és az Egyesült Államoktól, és keleti diktátoroknak tesz gazdasági gesztusokat és szívességeket. Elég arra gondolni, hogy egyes jelentések szerint Magyarország NATO-beli szövetségesei már a Trump-adminisztráció idején sem osztottak meg a magyar partnereikkel kényes biztonsági információkat, az Orbán-kormány orosz és újabban kínai elkötelezettsége miatt."

Megjegyezte, hogy jól jellemzi, hogy a kormányfőnk mennyire lekötelezettje a Keletnek, hogy még az általa Orbánnal készült interjújának a Miniszterelnöki Kabinetiroda honlapjára felkerült változatából is töröltek egy olyan mondatban, amelyben a kínai elnököt, Hszi Csin-pinget bírálta.

„Kedves Carlson úr! Önt a vendéglátói félrevezették. Orbán Viktor nem a konzervatív Disneylandet építi Magyarországon, hanem Oroszország és Kína európai hídfőállását ácsolja, és a saját vagyonát gyarapítja, a konzervatív értékeket alibiként használva. Ha legközelebb jó szerencséje Magyarországra vezérli, keressen meg, és felajánlom Önnek a piros pirula morpheusi Magyarországát, „és én megmutatom milyen mély a nyúl ürege"

- zárta levelét Gulyás Balázs.