Üzent Az ördög ügyvédje - "Fidesz-csicska Polt Péter, nem talált!"

A Fővárosi Főügyészség bár nem nevezte meg, közleményük leírása alapján úgy vélték, nem más, mint Czeglédy Csaba lehet az a személy, aki az Ördög Ügyvédje nevű blog mögött állhat.

A politikus azt megerősítette a 24.hu-nak, hogy valóban kihallgatták a rendőrségen, de azt cáfolta, hogy ő lenne Az ördög ügyvédje.

Lehet, hogy a baloldalon még szimpatikus is lenne, ha kiderülne, hogy én vagyok az ördög ügyvédje, de sajnos ki kell ábrándítanom mindenkit, nem én álltam a Borkait megbuktató blog mögött

- nyilatkozta Czeglédi Csaba a 24.hu-nak.

Czeglédy úgy véli, hogy a rendőrség kifejezetten az ügyészség felszólítására döntött úgy, hogy meggyanúsítja az ügyben. A politikus megjegyezte azt is, hogy a kihallgatás során az is kiderült számára, hogy a vizsgálat során semmilyen IP-címet nem tudtak beazonosítani, ami konkrét személyhez köthető lett volna. Czeglédy hétfőn a szombathelyi Nyugat.hu hírportál podcast adásában is arról beszélt, hogy amit nem csinált, azzal nem akar ékeskedni.

Bejelentkezett Az Ördög Ügyvédje

Szerda délután aztán a Facebook-on jelentkezett "Az Ördög Ügyvédje", mint írta:

"Fidesz-csicska Polt Péter, nem talált!"

Nos, bárki is állhat mögötte, egyelőre a Fővárosi Főügyészség igen messze tapogatózik.