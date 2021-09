Salamon Gergő: „Nem fogjuk ellopni a pénzt, és akkor mindenkinek fog jutni”

Hajdú-Bihar megye 3. választókerületében folytatódott Jakab Péternek, a Jobbik elnökének, miniszterelnök-jelöltjének országjárása csütörtökön kora délután. A pártelnök az előválasztási részvételre, Salamon Gergőre, a párt jelöltjére voksolásra biztatott.

Salamon Gergő, a Jobbik Hajdú-Bihar megye 3. választókerületének képviselőjelöltje szerint a térség lakói előtt álló kihívásokat három részre kell osztani.

Létavértesen és környékén szinte mindenki a tormából el, ami nagyságrendileg mintegy 3-4 ezer családot, vagyis körülbelül tízezer főt érint. Rámutatott,

ők bizonytalanságban élik az életüket,

mert a torma ára évente változik, az ellenzéki politikus szerint őket segíteni kellene abban, hogy biztonságos megélhetést nyújtson a torma termelése.

Hajdúhadházon, Tégláson és térségében munkalehetőség van az emberek számára, mivel az Debrecen és Nyíregyháza között terül el. Viszont

a nyírségi megyeszékhely felé nincs kiépítve logisztika, infrastruktúra, ez mindenképp megoldandó probléma

– mutatott rá Salamon. Úthálózat, de főleg tömegközlekedés a megoldandó, mert Nyíregyháza felé normális buszjárat.

A választókörzet harmadik része Hajdúsámson és Debrecen egy része – ismertette a jobbikos jelölt. Utóbbi településen nincs normális munkalehetőség, mert minden cég, amely oda települ, meghal valahogy, Debrecennek Hajdú-Bihar 6. választókörzetéhez tartozó része pedig teljesen el van hanyagolva – közölte Salamon.

Néhány részére, ha kimegyünk, akkor nem is azt mondanánk, hogy Magyarország második fővárosában és a Fidesz fellegvárában vagyunk, hanem nagyon sokszor olyan, mint egy elhanyagolt falu

mondta Salamon Gergő, aki szerint

ha nem túlárazott aszfaltberuházások lennének, akkor már rég le lenne aszfaltozva az összes debreceni út.

Megígérte, hogy „nem fogjuk ellopni a pénzt, és akkor mindenkinek fog jutni”, lesz normális tömegközlekedés, normális útszakasz – mondta. Hozzátette, Hajdúsámsonba mindenképp szeretnének feldolgozóipart telepíteni, a helyben megtermelt mezőgazdasági terményeket szeretnék ott feldolgozni, és ott is lenne a logisztikai központ – mondta lapunknak Salamon Gergő.

A tormatermelők gondjával-bajával mi magunk is megismerkedhettünk. Egy idősödő hölgy ugyancsak a kiszámíthatatlanul változó termelői árakra panaszkodott. Három évig ötszáz forint volt kilója, tavaly lement 250-re, most is csak négyszáz, miközben a költségeik, például a gázolaj, emelkedtek – tudtuk meg tőle. „Semmit nem tudunk csinálni a szerződéssel! Aki normális, az ezzel a kormánnyal nem áll szóba. Aki normális, annak elege van belőlük, aki nem normális, az meg seggnyaló” – fakadt ki.

Azt tudni kell, hogy a torma az utolsó csepp a pohárban, előtte tönkretették a cukorrépa termesztését is. Tönkretették az uborkát, a paprikát… – fűzte hozzá egy középkorú férfi.

A választókerületben tartott utcafórumon, Létavértesen, Hajdúsámsonban és Hajdúhadházon Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje is Salamon Gergő mellett kampányolt, arra biztatva a helyszínenként megjelent szép számú érdeklődőt, hogy a szeptember 18. és 26. közti ellenzéki előválasztáson a jobbik képviselőjelöltjét támogassák.

Jakab: "Tisztességes munkáért tisztességes bér, egy ledolgozott életért méltó nyugdíj, a lopásért pedig kóter járjon!" Béli Balázs / Alfahír

Jakab felhívta a figyelmet az elszámoltatás fontosságára, arra, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemel:

tisztességes munkáért tisztességes bér, egy ledolgozott életért méltó nyugdíj, a lopásért pedig kóter járjon!

– húzta alá az ellenzéki vezető. Úgy vélte, megengedhetetlen, hogy egy kormányzat lehallgassa azokat, akik kritikusak velük szemben – utalt a nemrégiben a közbeszédet uralt Pegasus-botrányra.

Nézegetik az üzeneteket meg az SMS-eket? Betörnek az emberek magánéletébe? Ki engedte be őket oda? A hálószobába nem akarnak bejönni? A Szájer Józsi? Én nem akarom

– jegyezte meg nem kicsi derültséget kiváltva.

A hajdúhadházi eseményen két-három szimpatizánsával megjelent Rubi Gergely, a párt korábbi országgyűlési képviselője, aki miután 2014-ben nem került be a Parlamentbe, csak a Fidesznek kedvező, provokatív megszólalásaival került be a Fidesz-médiába. Kis óbégatás után dulakodás kezdődött, ami nem tartott sokáig, mert Rubit gyakorlatilag egy pillanat alatt földre vitte vitapartnere. A rendőrök megjelenését követően Rubi végül a helyi rendőrkapitányságon kötött ki.