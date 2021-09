Varga Judit 758 ezres gyereknevelési támogatásától Szijjártó Péter 800 ezer forintos béremeléséig

A kormany.hu portálra 2021. augusztus 31-ei dátummal feltöltötték néhány NER-es politikai felsővezető juttatását, így betekintést kaphatunk a nagymenők világába.

Vajon milyen érzés az, amikor a milliós havi fizetés mellé kapunk egy Mercedes luxus kisbuszt, vagy épp a csemeték iskolakezdését megdobja az állam közpénzből több százezer forinttal?

Vannak olyanok Magyarországon, akik ezzel tisztában vannak. Évek óta.

Völner Pál

A feltöltött illetményadatok alapján az államtitkár 2018. június 1-től változatlanul havonta bruttó 1.296.300 forintot visz haza. Ugyanakkor a cafetériája nagy mértékben nőtt: bruttóban 2018-ban 123.000, 2019-ben 200.000, 2020-ban 486.416, 2021-ben 460.000 forint értékben kapott ilyen címen juttatást.

Nem számít zsebpénznek a miniszteri elismerő oklevél után kapott 1.944.450 forint sem.

Völner Pál 2018 májusa óta már a harmadik hivatali gépkocsiját használja: Skoda Superb 2016, Skoda Superb 2019, Skoda Kodiaq 2020 - utóbbit már több mint egy éve koptatja...

Mivel Völner Pál államtitkársága mellett országgyűlési képviselő is. 2021 márciusa óta havi bruttó 1.210.800 forintot keres. A fizetése is jelentősen nőtt 2018-os 891 ezer forinthoz képest, most már havi bruttó 1.210.800 forinttal gazdagodik havonta.

Vargha Tamás

Vargha Tamás is bruttó 1.296.300 forintra számíthat havonta 2018. június 23-a óta, mivel álamtitkár. Cafetériája a 2019-es bruttó 200 ezerről 2021-re már bruttó 460 ezerre emelkedett, miközben a politikus az elmúlt két és félévben több mint 640 ezer forintot vett fel deviza napidíj címen. Az államtitkár két autót kapott a munkáltatójától, 2019 augusztusáig egy 2007-es Mercedes E280-at használt, azóta egy 2019-es Skoad Superb-vel közlekedik.

A KKM egy 54 négyzetméteres hivatali lakást is biztosít a számára.

Mivel Vargha Tamás is országgyűlési képviselő, az ő tiszteletdíja is a 2018 augusztusi 891 ezerről felkúszott 1,21 millióig.

Varga Judit

Varga Judit miniszteri fizetése 2019. július 12. óta havi bruttó 1.979.400 forint, viszont más címeken komoly mennyiségű plusz pénzekhez szokott jutni.

Iskolakezdési támogatásra 351.450 forintot (2019: 134.100, 2020: 217.350 forint, az idei évre még nincs adat),

míg gyermeknevelési támogatásra 758.142 forintot (2019: 134.182, 2020: 305.900, 2021: 318.060 forint) kapott.

A miniszter a cafetériával is jól keresett, tavaly és idén összesen bruttó 946.416 forint értékben kapott ilyen címen juttatást. Személyes gépkocsihasználatra 2019 decemberéig egy 2016-os, azóta egy 2019-es Skoda Superb-t kapott.

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter miniszteri fizetése 2018 májusa óta több mint 800 ezer forinttal (!) növekedett, 2021. március 1. óta havi bruttó 1.979.400 forintot visz haza. Az ő cafetériája is 200 ezerről 460 ezerre emelkedett 2021-re, de legalább nem vett fel más jog címen juttatásokat. A minisztérium 2018 decemberében cserélte le a 2011-es Skoda Superb-jét egy 2018-as modellre.

A külügyér szintén országgyűlési képviselő, így havonta idén márciustól 1,21 milliót keres még havonta.

Pintér Sándor

A politikai felsővezetők illetményadatait böngészve azt látjuk, hogy a belügyminiszter 2018-ban bruttó 1.101.900 forintot vitt haza, aztán az évek alatt szépen nőtt ez a szám, a legfrissebb adatok alapján

idén márciusban a fizetése elérte a bruttó 1.979.400 forintot.

Ahogyan a következő képen látható, míg Pintér 2018-ban csak 93.080 forintot kapott caféteriára, 2019 év eleje óta már bruttó 200 ezer forintot.

A gépkocsihasználatot tekintve elmondható, hogy 2018-ban még egy 2005-ös évjáratú A8-as Audival rótta az utakat, tavaly júliusban aztán ezt egy Mecedes S430 4motinra cserélte.

Menczer Tamás

A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárának 2018-as havi bruttó 1.296.300 forintos fizetése sem ismeri a lefelé szót,

az illetménye tavaly év elejére ugyanis 1.750.000 forintra kúszott fel.

Menczer Tamás egyéb pénzbeli juttatásait vizsgálva azt találjuk, hogy a külföldi kiküldetésekhez biztosított deviza napidíjak mellett a cafetériával sem bánt szűkmarkúan a kormány: míg 2019-ben "csak" bruttó 200 ezer forintot kapott erre a célra, addig 2020-ban 486.415 forintot, idén pedig év végéig kereken 460 ezer forintból gazdálkodhat.

A tételek közül a legszembetűnőbb ugyanakkor a vissza nem térítendő családalapítási támogatás, amire bruttó 200 ezret kapott.

Úgy tűnik, az államtitkárnak egyébként a gépkocsiéhsége is nagy: az adatok alapján az elmúlt 3 évben 4 autót is elfogyasztott:

2018-ban egy A4-es Audija volt, amit aztán egy Mercedes E280-asra cserélt, majd 2019 év elejétől egy 2011-es Skoda Superb-et vezetett egészen tavaly augusztus elsejéig, egy nappal később viszont már egy 2019-es évjáratúra cserélte a típusra megegyező Skodát.

Magyar Levente

Menczerhez hasonlóan a Külgazdasági és Külügyminisztérium másik parlamenti államtitkárának, Magyar Leventének

szintén bruttó 453.700 forinttal nőtt a fizetése 2018-hoz képest.

Az egyéb pénzbeli juttatásokat böngészve kiderült, hogy 2018-tól idén július 31-ig külföldi kiküldetésekre összesen bruttó 1.273.659 forintnyi deviza napidíjat kapott.

Ami ismét talán a legérdekesebb, hogy

az elmúlt három évben több mint félmillió forintot, egészen pontosan 500.355 forintnyi gyermeknevelési támogatást kapott.

A személyes kocsihasználatát tekintve elmondható, hogy minden jel szerint Magyar a Mercedesre esküszik, 2018 óta legalábbis csak azt vezet: három éve egy Mercedes 350 volt tulajdonában, majd azt egy V Class-ra cserélte, idén márciustól pedig ugyanebből a típusból a 2021-es modellt járatja.

Érdekesség, hogy a szóban forgó kisbuszról a neten elég sokan olyan képeket találni, ahol az autó belső tere maga a megtestesült luxust idézi:

Fotó: pinterest

Kontrát Károly

Habár politikai felsővezetként a Belügyminisztérium államtitkárának 2018 óta nem nőtt az illetménye - mai napig bruttó 1.293.300 forintot keres havonta -, Kontrát országgyűlési képviselői tiszteletdíja azért csak feljebb kúszott az elmúlt évek alatt:

amíg 2018-ban havi bruttó 224.363 forintot vitt haza, addig idén márciusban fizetése már elérte a bruttó 1.210.800 forintot.

Cafetéria tekintetében elmondható, hogy három éve csak 91.447 forintot kapott, 2019-től azonban már bruttó 200 ezer forintra emelték a keretét.

Az egyéb juttatásai között a Skoda Superb gépkocsi mellett egy 86 négyzetméteres szolgálati lakást is találni.