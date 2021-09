Rossi kiakadt, és kegyetlenül őszinte: „Öngyilkos nem lehetek, mert családos ember vagyok”

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte Andorrát a jövő évi katari világbajnokság európai selejtezősorozatának hatodik fordulójában, szerda este a Puskás Arénában, de a vége már nagyon szoros volt, a magyaroknak még az időt is húzniuk kellett, hogy ne legyen döntetlen.

A kvalifikációs sorozat októberben folytatódik, a magyar csapat előbb 9-én az albánokat fogadja, majd az Európa-bajnoki döntős angolok otthonába látogat 12-én.

Jól kezdett a magyar válogatott és már a kilencedik percben megszerezte a vezetést az albánok otthonában elveszített összecsapást pozitív koronavírustesztje miatt kihagyó Szalai Ádám találatával. A csapatkapitánynak ez volt a 25. gólja a válogatottban. A második magyar találatra sem kellett sokat várni, egy szöglet után Botka Endre pályafutása első gólját szerezte a nemzeti csapatban. A folytatásban is fölényben futballozott a magyar együttes, de igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani.



A második félidőre eredménytelenebbé vált a játék, majd a 67. percben elképesztő jelenetsort láthatott a közönség: az andorraiak úgy szereztek gólt, hogy csatáraik három lepattanó lövésből sem találták el a kaput, de a magyar védőkön "flipperezve" a labda a hálóba jutott. A komikus találatot végül les miatt érvénytelenítette a játékvezető.



A vendégek a 82. percben egy rögzített helyzetet követően mégis szépítettek, a közönség jó része pedig fütyülni kezdett. Az andorraiak tűzbe jöttek és megpróbálták letámadni a láthatóan megzavarodott magyarokat, így meglepően izgalmas lett a végjáték, de az eredmény nem változott.

Szalai Ádám a meccs után arról beszélt, hogy a találkozó szörnyű volt, és megköszönte a szurkolóknak, hogy egyáltalán megnézték. A csapatkapitány bírálta, hogy a játékosok ezen a meccsen is átálltak rossz egyéni megoldásokra a megbeszélt taktika helyett, és ebből sok hiba született.

Rossi sem kamuzott

"Az első fél órát követően azt gondolhattuk, eldől a mérkőzés, de ezt követően úgy kezdtünk játszani, mint az angolok ellen, amikor elfelejtettük az első gól után, mit kellene csinálnunk. Nem lehet négyszer-ötször úgy érkezni a 16-oson belülre, hogy abból nem lesz semmi. Túl sokszor hibáztunk az ellenfél 16-osán belül, lesz mit megbeszélnünk" - mondta értékelésében Marco Rossi.

A kapitány kissé ingerülten úgy nyilatkozott, a következő kerethirdetéskor ne lepődjenek meg, ha azok a játékosok nem kapnak meghívást, akik nem teljesítik az általa elvártakat.

"Ha mi nem nyújtjuk akkor a maximumot, akkor bizony Andorra ellen össze kell tennünk a kezünket a végén, hogy nyertünk. Hat nap alatt fordult a világ, mi voltunk a nagy hősök, bár én mondtam, hogy két lábbal álljunk a földön, most pedig mi vagyunk, akiket ki kell dobni a kukába. Hallom, hogy mondjon le, olyan játékosokat hívjunk be, akik korábban már voltak? Három évvel ezelőtt a Nemzetek Ligája harmadik csoportjában szerepeltünk, most sztárcsapatokkal fogunk találkozni, ott voltunk az Eb-n, most pedig én szégyellem magam az ötvenezer ember előtt, de öngyilkos nem lehetek, mert családos ember vagyok" - fakadt ki Marco Rossi.

Koldo Álvarez, a vendégek szövetségi kapitánya arról beszélt, hogy az első húsz percet leszámítva egyenragú ellenfelei tudtak lenni a magyar válogatottnak, és a végén még a pontszerzésre is esélyük volt. A szakember megjegyezte, nagyon szépen küzdött a csapata egy olyan ellenféllel szemben, amely kiválóan szerepelt a nyári Európa-bajnokságon.