Már Burgenlandban is Covid-lottóval motiválnak az oltásra

Ausztria legkeletibb tartományában, a Magyarországgal is határos Burgenlandban Covid-lottóval ösztönzik azokat, akiket még nem oltottak be a koronavírus ellen, hogy minél előbb elérjék a 80 százalékos átoltottságot - jelentette be Hans Peter Doskozil, a tartomány vezetője pénteken.

Az MTI tudósítása szerint a Covid-lottón bárki részt vehet, akinek az állandó lakhelye a tartományban van és korábban már beolttatta magát vagy ha még nem tette, egy hónapon belül felveszi legalább a vakcina első adagját és regisztrál a nyereményjátékra.

A 77 százalékos átoltottságnál tartó Burgenland célja a 80 százalék elérése. Az összesen ezer díjat - köztük autókat és elektromos kerékpárokat - csak akkor sorsolják ki, ha a kitűzött időpontig, november 11-ig sikerül ezt elérni.

Doskozil hangsúlyozta, hogy a díjakat nem szponzorok által finanszírozzák, hanem közpénzből. Utalt arra is, hogy az intenzív kezelésre szorulók ellátása és egy esetleges újabb zárlat sokkal többe kerülne.

Hozzátette, reméli, amennyiben sikerül elérni a 80 százalékos átoltottságot, Dániához hasonlóan Burgenlandban is feloldhatják majd a korlátozásokat.

A beadott oltások számát tekintve élen járó Burgenland tartományi vezetése inkább hisz a pozitív ösztönzésben, mint a maszkviselés szigorú ellenőrzésében vagy a védettek és nem védettek megkülönböztetésében - hangsúlyozta Doskozil.

Ausztria számára a példakép a Sebastian Kurz kancellár által is említett Dánia, ahol 83 százalékos a lakosság átoltottsága és ahol ennek köszönhetően feloldották a koronavírus-járvány megfékezését célzó eddigi korlátozásokat.

Ausztriában eddig 5 583 675 ember kapta meg a koronavírus okozta betegség elleni vakcina első adagját, mindkettőt pedig 5 280 942-en.

Az elmúlt 24 órában 2 341 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 705 913 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 668, az intenzív kezelésre szorulók 183-an vannak. A Covid-19 szövődményeibe az elmúlt napon tízen haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma így 10 832-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 675 060.

Nem vicc: elfogadta a Covid-lottót a szlovák parlament Szlovákiában pénzjutalomban részesülnek azok, akik rábeszélnek valakit az oltásra. A koronavírus ellen beoltott személyek Covid-lottón vehetnek részt, mindkét vakcinadózis esetén pedig dupla eséllyel indulnak - írja az Új Szó. A javaslatról a szlovák parlament pénteken döntött: a jelenlévő 78 képviselőből 77 támogatta. Azok egyébként, akik az egydózisú Johnson & Johnson oltóanyagot kapták, természetesen két "szelvénnyel" kerülnek a sorsolásba.

Korábban beszámoltunk róla, hogy az oltakozási kedv fokozása érdekében északi szomszédunknál, Szlovákiában is bevezették a vakcinalottót, melynek már túl vannak az első sorsolásán is. De nem olyan régen már Romániában is törvényes keretet kapott az oltáslottó.