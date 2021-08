Új rendelet: Romániában étkezési utalvány jár az oltásért cserébe

Elfogadták a hétfői romániai kormányülésen azt a rendeletet, melynek értelmében 100 lejes (kb. 7000 forint) étkezési utalványt kap az, aki felveszi a koronavírus elleni oltást - adta hírül a Főtér. A Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca esetében mind a két adagot, a Janssen egydózisos oltóanyagából pedig egyet szükséges beadatni.

Azonban csak azok jogosultak az étkezési utalványra, akik a rendelet életbe lépése után mennek el oltakozni. Ők viszont automatikusan megkapják az ígért ösztönzőt.

Románia beoltottsági aránya az uniós tagállamok között a legalacsonyabbak egyike, mindössze 30 százalék körüli, így nem meglepő, hogy ezt javítandó ilyen eszközökhöz folyamodnak. Ráadásul a delta variánsnak a vártnál gyorsabb terjedése is indokolja, hogy elérjék az oltakozási hajlandóság növelését.

Ennek nyomán egyébiránt az oltáslottó is törvényes keretet kapott, annak első sorsolása a tervek szerint októberben várható Romániában. Ám az ezen történő részvétel már nem automatikus, ahhoz jelezni kell a szándékot.

Emlékezetes, az oltási kedv fokozása érdekében északi szomszédunknál, Szlovákiában is bevezették a vakcinalottót, melynek már túl is vannak az első sorsolásán is. Igaz, az akkori kisorsoltak szempontjából nem kifejezetten aratott osztatlan sikert.

9 ezer forintnyi összeget adnak a beoltottaknak Szerbiában Aleksandar Vučić szerb elnök szerdán kijelentette, hogy minden olyan 16 évesnél idősebb szerbiai polgár, aki május 30-ig beoltatja magát, 3 000 dináros támogatásban részesül - írja a Szabad Magyar Szó. Ez az összeg egészen pontosan átszámolva 9 194 forintot tesz ki. Hozzáfűzte az államfő azt is, hogy azok is megkapják a pénzt, akik már beoltatták magukat.

