Demeter Márta és Gyöngyösi Márton az Európai Ügyészséghez való csatlakozást ígérte

Magyarország jelenleg nem jut forráshoz a gazdaságélénkítő programból

- kezdte sajtótájékoztatóját Gyöngyösi Márton a IX. kerületi József Attila-lakótelepen.

A Jobbik EP-képviselője felidézte, hogy hazánk azért nem jut a 750 milliárd euró keretösszegű uniós forráshoz, - amelyből Magyarországnak 7,2 milliárd euró (több mint 2500 milliárd forint) vissza nem térítendő forrás jutna, - mert a felhasználás szigorú feltételek mentén történik, ezért a kormány inkább a körülbelül ugyanakkora összegű kedvezményes hitelt választotta.

Azonban az Európai Unió ezt a tervet is visszadobta, mert a magyar kormány nem tartja be az európai értékeket, illetve Magyarországon nem teljesülnek bizonyos jogállamisági kritériumok. Gyöngyösi Márton szerint ezért nem jut Magyarország most forráshoz a vissza nem térítendő keretből, illetve hitelt is ezért nem tud a kormány lehívni.

Ha Magyarországon jövőre kormányváltás lesz, akkor Magyarország jogállami útra lép, csatlakozik az Európai Ügyészséghez és első intézkedések között lesz, hogy a Polt Péter legfőbb ügyészt eltávolítsák a pozíciójából. Ez a garancia arra, hogy a korrupció megszűnik, helyre áll a jogállam, és ezáltal hazánk megkapja a forrásokat azon garancia mellet, hogy az Európai Ügyészség és a magyar ügyészség őrködik ezeknek a pénzeknek az elköltése felett

- hangsúlyozta Gyöngyösi Márton.

A jobbikos EP képviselő elmondta, megkérdezték tőle, hogy a változtatásokat miből finanszírozná az új kormány, amire Gyöngyösi Márton közölte, hogy éppen azokból az uniós forrásokból amelyek eddig nem jutottak el az érintett területekre.

Demeter Márta országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy a pandémia idején vállalkozások ezrei mentek tönkre, munkanélküliség sújtott több ágazatot is, de a kormánynak nem az volt az első dolga, hogy segítsen ezeken az embereken, hanem hogy a Fideszhez kötődő magánalapítványokat minél több állami pénzel tömje ki.

Lényegében a közpénz magánosítása zajlik jelen pillanatban is. Ezeknek az alapítványoknak a vezetőségében miniszterek, államtitkárok foglalnak helyet. Tehát ezek az alapítványok fideszes házipénztárak, amiket fideszes házi pénztárnokok vezetnek

- mondta Demeter Márta.

A választásokon a Jobbik által is támogatott Demeter Márta szerint miután a kormány rájött, hogy az unió nem adja a forrásait az ilyen jellegű alapítványoknak akkor egyszerűen lemondott ezekről a vissza nem térítendő pénzekről.

Ezekbe a fideszes alapítványokba eddig 1750 darab állami ingatlant szerveztek ki. Köztük sok birtok található, kastélyok, vitorlás kikötők, de az említett alapítványok több esetben kaptak például MOL részvényeket, Richter részvényeket

- tette hozzá Demeter Márta, aki szintén jelezte, kormányváltás után ezeket az állami javakat visszaveszik.

Mindkét képviselő hangsúlyozta, a kormányváltáshoz szükséges, hogy az emberek elmenjenek szavazni a szeptember 18-26. között zajló előválasztásra, majd a jövő évi országgyűlési választásra.