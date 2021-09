Elhunyt 6 beteg, 323 új fertőzöttet találtak Magyarországon

323 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 814 732 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 6 beteg, így az elhunytak száma 30 086 főre emelkedett - közölte a koronavirus.gov.hu kormányzati portál pénteken.

220 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 30-an vannak lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma jelenleg 778 640 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 6 006 főre emelkedett. A beoltottak száma 5 834 961, közülük 5 541 598 fő már a második oltását is megkapta, 487 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

A portál arra is figyelmeztet, hogy a delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.