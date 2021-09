1258 milliárd forint értékben vett ma fel államadósságot az Orbán-kormány

Egészen döbbenetes, de a magyar állam minden idők legnagyobb egynapi új adósságkibocsátását vitte ma végbe, mai árfolyamon 1258 milliárd forint értékben. A portfolio.hu írt arról, hogy a 10 éves dollárkötvényből végül 2,25 milliárd dollárnyi ajánlatot, a 30 évesből pedig 2 milliárd dollárnyit fogadott el a mai nemzetközi kötvénykibocsátás keretében az Államadósság Kezelő (ÁKK) Központ.

Mint felidézték, tekintettel arra, hogy az ÁKK a tegnap módosított finanszírozási tervében azt vázolta, hogy akár 4,5 milliárd eurónyi, 5,3 milliárd dollárnyi forrást is hajlandó bevonni, így ehhez az elméleti kerethez képest a 15,5 milliárdos ajánlat mintegy háromszoros lefedettséget jelent.

Fontos hangsúlyozni, hogy ebből a minden eddiginél nagyobb (5,3 milliárd dollár) rövid távú forrásbevonási tervből következően két további rekord is született. Egyrészt maga a 15,5 milliárd dollár elképesztően nagy összeg, nominálisan a legnagyobb egynapi befektetői felajánlás magyar államkötvényekre, és ebből is következően az ezekből elfogadott 4,25 milliárd dollárnyi ajánlat is a legnagyobb egynapi adósságkibocsátás a magyar államtól.

Jó kérdés, hogy mire kell ez az iszonyú összeg.

A nemzetközi elemzők szerint az EU-s helyreállítási források elmaradása, a 2022-es tételek előfinanszírozására, valamint az olyan kiadásokra, mint az infrastruktúra-fejlesztés, nyugdíjak, oktatás - ugyanis az Orbán-kormány valós költségvetési mozgástere már idénre is lecsökkent.