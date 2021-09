Miközben Márki-Zay Péter országos kampányt folytat, Lázár János simán legyőzné őt Csongrád 4-ben

Úgy tűnik, nem igazán lehet összeegyeztetni az eredményes településvezetést a hatékony miniszterelnök-jelölti kampánnyal. Azt mindennap tapasztalhatjuk, hogy Karácsony Gergely a budapesti ügyeivel folyamatos támadási felületet biztosít a kormánysajtó számára, amivel nemcsak a saját esélyeit gyengíti, de végsősoron az ellenzéki összefogásnak is károkat okoz. Ám nemcsak a főpolgármester sétál ilyen vékony jégen.



Az Iránytű Intézet múlt hétvégi, 600 fős méréséből ugyanis kiderül, hogy hasonlóan aggasztó a helyzet Csongrád-Csanád megye 4-es számú választókörzetében is. A Hódmezővásárhely-központú körzetben két ellenzéki jelölt indul az előválasztáson, Mucsi Zoltán, akit a DK, a Liberálisok és a VKKP Egyesület támogat, valamint a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter (MMM, ÚVNP, Párbeszéd). A hódmezővásárhelyi polgármester helyzete a közvélemény-kutatás szerint igencsak nehézzé vált, ugyanis

ha Márki-Zay Péter lenne a Csongrád 4-ben az ellenzék közös jelöltje, jelentős mértékben maradna alul a fideszes Lázár Jánossal szemben.

Az Iránytű Intézet azon kérdésére, hogy kire szavazna, ha a fideszes Lázár Jánossal szemben az ellenzéki pártok közös jelöltjeként az MMM-es Márki-Zay Péter indulna, a teljes népességben a válaszadóknak mindössze a 37 százaléka nevezte meg az MMM vezetőjét, míg a fideszes Lázár János a szavazatok 51 százalékát zsebelné be úgy, hogy 10 százalék a bizonytalanok aránya.

Még nagyobb a különbség a biztos választók esetében, ott 56-41 arányban vezet Lázár János Márk-Zay Péter előtt.

A felmérés ugyanakkor kimutatta, hogy Csongrád 4. továbbra is alapvetően jobboldali beállítottságú körzet. A teljes népesség tekintetében a Fideszen (43 százalék) kívül egyedül a Jobbik (14 százalék) haladja meg a 10 százalékos támogatottsági arányt. Hasonló képet mutat, ha a pártot választani tudó biztos szavazók preferenciáit vizsgáljuk:

Fidesz-KDNP 51 százalék, Jobbik 16 százalék, DK 10 százalék.

Elemző: nem hozott meglepetést a miniszterelnök-jelölti vita "A jelöltek érezték annak veszélyét, ha túl élesen bírálják egymást, az megbonthatja az egység látszatát, amely kárt okozhat a későbbi együttműködésnek. Ellenzéki miniszterelnök-jelölti vita korábban nem volt Magyarországon s ezt érezhettük is a résztvevőkön. Nekik is egy új helyzet volt.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy Márki-Zay Péter még ha nagy valószínűséggel meg is nyeri baloldali kihívójával szemben szeptemberben az előválasztást, az ellenzéki összefogás számára elveszhet a Csongrád megyei választókörzet, annak ellenére is, hogy azt egy jobboldali ellenzéki politikus be tudná húzni a kormányváltó erők számára.