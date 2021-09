Becsődölt az állami pénzből felhúzott kisvárdai csigagyár

Az állami hitelből két évvel ezelőtt megvalósított éticsiga feldolgozó üzem működtetésében valami nagyon félrecsúszhatott

- írja elemzésében az mfor.hu.

A lap szerint sok baj halmozódott fel a 6,5 milliárd forintból, illetve 40 százalékos állami támogatásból felépített cégnél és még a dolgozóknak is többhavi fizetéssel tartoznak. A Nyíregyházi Törvényszék közben 2021. augusztus 31.-én a csődeljárást is indított a Bourgogne Gastronomie Kft. ellen - vettük észre a cégkivonatban.

A problémák a cégkivonatok és a cégbírósági dokumentumok alapján nem most kezdődtek. Ugyan a koronavírus-járvány okozhatott nehézségeket, már előtte is akadtak gondok. Már az alapkő-letétel évében, 2017-ben megindult egy végrehajtás a cég ellen, amit a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóságának Hátralékkezelési Osztálya indított el. Majd 2020. januárjában indították el a következő végrehajtást, szintén a NAV. Ez a procedúra félévvel később, június elején zárult le. Jelenleg is folyamatban vannak végrehajtások a cég ellen. Az egyiket idén februárban indította el a NAV, a másikat pedig augusztus elején egy békéscsabai közjegyző.

A céget 2015-ben hozták létre, a gyár pedig még nincs kétéves sem. A beruházás 6,5 milliárd forintból valósult meg, melyhez az állami Eximbank 4,8 milliárd forintos hitelt biztosított a korábbi tudósítások szerint. Ennek nyoma is van a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, ám nem ez az egyetlen bejegyzett zálogjog a cégnél.

Összesen ugyanis 15 bejegyzést listázott ki keresésünkre a nyilvántartó. A 2017. júniusában felvett hitelt 2019 tavaszától kezdve újabbak követték:

- az MKB Bank 2 millió eurót hitelezett, és zálogosították az adott évi és a 2020-as szerződéses bevételeket

- az Eximbank és az MKB is újabb eszközöket és bevételeket vont zálogjog alá

- 2020 februárjában 2,5 millió eurót hitelezett az Eximbank, ekkor a gyár berendezéseire került zálogjog

- a legutolsó ilyen bejegyzés 2020 júliusi keltezésű, amit az MKB Bank jegyzett be a következő évekre megkötött szerződéses bevételekre 3,5 millió euró értékben

Az mfor.hu megkérdezte a társaságot, hogy milyen problémák vezettek idáig, mikor kezdődtek a gondok, mi lesz a dolgozókkal és magával a gyárral, de kérdéseikre nem érkezett válasz.

