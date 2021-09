Csütörtök este hidegfront érkezik, hatására csapadékosabb és kissé hűvösebb lesz a hétvége: vasárnap néhol már csak 5 fokot mérhetnek hajnalban, és helyenként a 20 Celsius-fokot sem éri el majd a csúcshőmérséklet - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat a legfrissebb előrejelzésében.

A meteorológiai szolgálat veszélyjelzésében azt írta, hogy a hidegfront hatására a záporok mellett zivatarok is várhatók. A front kelet felé vonulásával északnyugaton fokozatosan stabilizálódni kezd a légkör és a csapadék is áthelyeződik a keleti területekre.

Országos előrejelzésük szerint péntek hajnalban több helyen várható eső, záporeső, néhol zivatar. Napközben is sokfelé várható - ismétlődő jelleggel - eső, zápor, nagyobb eséllyel az Alföldön zivatar is. Az ország északi felében jelentősebb mennyiségű csapadék is eshet. Délutántól nyugat felől szűnik a csapadék, este inkább már csak keleten, északkeleten eshet. A szél élénk, főleg a déli megyékben, valamint az Alföldön és az Észak-Dunántúlon erős is lesz.