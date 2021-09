Hatékony segítség a konyhában: robotgép, ami jól jöhet a sütésben és a főzésben is! (x)

Számos olyan háztartási gép létezik, amely nagyban megkönnyíti a konyhai folyamatokat, legyen szó sütésről vagy főzésről. Amennyiben szeretné finom vacsorával, ínycsiklandozó édességekkel meglepni családját és barátait, akkor szüksége lesz egy jól funckionáló és megbízható robotgépre.

Mindenekelőtt érdemes körülnéznie a kínálatban, hiszen ma már számos extrával felszerelt típus közül válogathat, amely megkönnyíti a konyhában töltött pillanatokat.

Miért van szüksége robotgépre?

A konyhai kisgépek segítségével rengeteg teher vehető le a háziasszonyok és urak válláról, akik éppen felelősek az aznapi vacsora vagy a desszert elkészítéséért. A robotgép is egy olyan eszköz, amely képes a munka javát elvégezni, mint többek között a hagyma aprítását, a habverést, a tésztadagasztást sőt, még a hús darálását is. Segítségével tészták, szószok, mártások és darált hús egyaránt készíthető.

Vannak olyan robotgépek, amelyek már önállóan dolgoznak, így amíg a gépezet dolgozik a tojás felverésén, addig nyugodtan foglalkozhat egy másik folyamattal. Mindemellett ha hiszi, ha nem, testi egészségéért és épségéért is tehet, hiszen nem kell megerőltetnie ízületeit a tésztagyúrás alkalmával. Így a kompakt konyhai robotgép garantáltan a legjobb barátja lesz, amennyiben sütésről van szó. A gépezet kiválasztása előtt azonban van néhány tényező, amelyet érdemes figyelemmel kísérnie.

Mindenekelőtt meg kell válaszolnia, hogy általában hány főre szokott sütni-főzni, mekkora mennyiségeket szokott elkészíteni, és melyek azok a funkciók, amelyekre a leggyakrabban készített ételhez szüksége lehet.

A funkciók, a fokozatok száma, valamint összességében a szükséges teljesítmény meghatározása is kifejezetten fontos, hiszen ezek a tényezők nagyban befolyásolhatják a készülék beszerzési árát.

Robotgépek tekintetében is kifejezetten széles a választék, ma már számos márka terméke megtalálható a piacon. Amennyiben szeretné tüzetesebben is átnézni a kínálatot és kiválasztani az igényeihez leginkább illeszkedő darabot, akkor nézzen körül a BestMarkt kínálatában megtalálható robotgépek között. Garantáltan nem fog csalódni webshopjukban!

A lényegesebb kiegészítő funkciók

A robotgépek esetében nem csak a funkciók széles kínálata a lényeges, de a külső tényezők is, mint a masszív talp, amelynek köszönhetően munka közben is stabil marad a gép. A biztonságát is érdemes szem előtt tartania, így olyan konyhai robotgépet válasszon, amely az alapvető alkatrészek nélkül nem indul el.

Sokkal kényelmesebbé teheti a munkavégzést, és a sütés utáni takarítási folyamatot is felgyorsíthatja, ha a gépezet rendelkezik fröccsenésgátló fedéllel. Mind a tejszínhab felverésekor, mind a paradicsomszósz készítésekor sokkal biztonságosabban használhatja a gépet.