Hogy simán menjen a borotválkozás (x)

A nemkívánt vagy a rossz helyen növő arcszőrzet eltávolítása minden férfi életében kihívás. Van, aki a napi rutin részeként, rendszeresen szabadul meg tőle, és van, aki csak ritkábban teszi. A borotválkozás azonban a férfilét velejárója, ezért fontos, hogy ismerd a helyes lépéseit!

Mikor borotválkozz?

A borotválkozás mindig egy kicsit hamarabb elkezdődik, mint ahogy a penge az arcodhoz érne. Ugyanis a borotválkozás egyik legalapvetőbb szabálya az, hogy a szakállad fel legyen puhítva hozzá, ezért a legjobb, ha zuhanyzás után vagy esetleg közben állsz neki. Ilyenkor a bőröd is felpuhul, ami megkönnyíti majd a penge siklását az arcodon.

Mielőtt nekikezdesz, nem árt, ha ellenőrzöd a borotvád állapotát. A penge mindig legyen éles, különben nem vágja, hanem csak cincálja a szőrödet. Ne borotválkozz sérült vagy csorba pengével és elhasználódott krémezőcsíkkal. A pengét soha ne használd száraz bőrön, csak vizesen. Használj különböző, a borotválkozást megkönnyítő termékeket, mint a borotvahab vagy zselé. Ezek a bőröd hidratálásáról is gondoskodnak majd, hogy ne maradjon a művelet után szúró érzés az arcodon.

A profi borotválkozás lépései

Először is mosd át a borotvádat, hogy biztosan ne maradjon rajta semmilyen szennyeződés. Vidd fel habosítva a borotvahabot vagy zselét az arcodra! Ennél a műveletnél akár pamacsot is használhatsz, amely még át is radírozza a bőrödet. Nagyon fontos, hogy minden lépésnél minőségi termékeket használj, mint a #Barba Italiana termékei!

A borotválkozást mindig az egyszerű részeknél kezd, vagyis az arc két oldalán és az állon. A bonyolultabb részeket, mint a bajusz vagy valamilyen ív borotválása, hagyd a végére! A #Barba Italiana borbély továbbképzésein mindig elmondják tippként, hogy érdemes szintén utoljára hagyni azokat a részeket, ahol valamiért erősebb a borosta. A borotvahab ugyanis addig is puhít rajta, amíg odaérsz.

A mozdulat természetesen az alulról-felfelé legyen. Ne csak a szálirányt kövesd, hiszen az arcodon több irányból is nőhet a szőr. A hibátlan eredmény érdekében mindkét irányban húzd a borotvád, és gyakran öblítsd is le bő vízzel az eszközt! A jól ismert mosdókagyló szélén ütögetést viszont kerüld el! Egy ilyen túl erős mozdulat kárt is tehet az eszközben.

Az utómunka

Ha már sehol nincs nemkívánatos szőr az arcodon, akkor mosd át alaposan hideg vízzel! A törölközővel is óvatosan bánj! Inkább csak itasd fel a vizet az arcodról, mint dörzsölni kezd a frissen borotvált bőröd!

Ennél a pontnál azonban még nem érhet véget a rutin. A borotválkozás utáni lépések legalább olyan fontosak, mint maga a művelet. Használj borotválkozás utáni hidratálót vagy zselét! Ha eleve száraz a bőröd, akkor mindenképpen kötelező! Ezek a termékek segítenek visszaállítani a bőröd nedvességtartalmát, ápolják és nyugtatják azt. Sok természetes anyagból készült after termék létezik, amelyek a természet erejével óvják a bőrödet. Szánj rá időt, hogy kiválaszd a számodra leginkább megfelelőeket, és a bőröd meg fogja hálálni a gondoskodást!