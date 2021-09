Miniszterelnöki vita programokról, botrányokról, melegekről, romákról, bevándorlókról és az Alaptörvényről

Dobrev szerint nincs offshore-tulajdona a székesfehérvári jelöltüknek. Majd azt kérte a nézőktől, ne ijedjenek meg, ez egy politikai verseny és vita, ami csak súrolja a veszekedést, a legfontosabb, hogy ezek a nézetkülönbségek ne vezessenek szakításhoz.

Ezután Fekete-Győr András vitte a momentumot. Karácsonyból akarta kiszedni, hogy szavazna-e Tóth Csabára Zuglóra.

"Hadházy Ákosra szavaznék"

- válaszolta az egykori zuglói polgármester. Szerinte ez egy fájdalmas folyamat, nekem is fájdalmas. Nagyon örül neki, hogy most jönnek ki ezek a viták. Fekete-Győr András Dobrevet és Jakabot is megpróbálta kibillenteni, de Dobrevnél csak odáig jutott, hogy a DK és a Jobbik is támogatta Tóth Csaba elleni etikai eljárást az OEVB-nél.

Ezután következett a szünet.