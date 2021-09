Orbán Ráhelnek egy jól ismert magyar étteremoligarcha készíthette elő a terepet Marbellában

Nemcsak a város egykori gengsztermúltja vonzhatta Marbellába Orbán Viktor lányát, Ráhelt és családját, sokkal inkább tűnik egy tudatos üzleti húzásnak a kivándorlás. Mondhatunk akár vagyonmentést is - ha már az ellenzék annyira hangoztatja a NER-elit pénzügyi elszámoltatását.

Költözés

A héten robbantották a hírt, miszerint Orbán Ráhel és Tiborcz István Spanyolországba költözött. Majd sok érdekes részlet is kiderült: a miniszterelnök unokájának éves tandíja kétmillió forint lesz, illetve Marbella nemcsak európai bűnözőinek, de a NER kegyeltjeinek is a menedéke már hosszú-hosszú évek óta.

Azonban kár lenne azt feltételezni, hogy a már hetek óta Spanyolországban élő saját lábukra állt párt ne az újabb üzlet motiválná. Már pénteken kiszúrta az Index, hogy a költözés valószínűleg a Tiborcz többségi tulajdonában álló BDPST Group első külföldi szállodavásárlásával is összefügghet, amelyet több akvizíció is követhet. A portál hivatkozik a cég csütörtöki közleményére, miszerint

július 15-e óta a spanyolországi Los Alcazares település egyik négycsillagos szállodáját üzemelteti a BDPST Group szállodaüzemeltetési és szállodafejlesztési tanácsadó cégének egyik társasága. Egy 84 szobás, étteremmel és bárral, valamint 150 fős bankett-teremmel rendelkező hotelről van szó.

Íme:

Érdekes, hogy a BDPST valamiért nem közölte, hol van a Tiborcz-cég első spanyolországi szállodája, de a fotó alapján sikerült beazonosítani; a Los Alcázares-i Hotel Atrio del Marról van szó (itt a booking.com link, annak, aki utazna), amely öt kilométerre található San Javier repterétől, és pár perc sétára a tengerparttól. Bár Marbellától távolabb van, de a BDPST ígérete szerint lesznek még hotelek, amelyeket átvesznek.

Mint a Balaton

"Úgy kell elképzelni ezt az egész környéket ott Marbellán, mint mondjuk a Balaton egyik partját: egy szinte egybefüggő szakasz az egész, több kisebb-nagyobb településsel"

- így hozta közelebb a NER-befektetők számára a 2018 nyarán még szűznek számító spanyolországi területet Zsidai Roy. A Zsidai Csoport "irdatlan tempóban" történő terjeszkedéséről szóló Origo-interjúból kiderül, hogy Orbán Ráhel mentora, és a fideszes vezetésnek köszönhetően komoly fővárosi étteremhálózatot összevásárló Zsidai Roy szépen belakta Marbellát.

"Egy gasztronómiai negyedet szerettünk volna létrehozni, ami nem újdonság számunkra, hiszen a Várban, a Gozsduban és a Kempinskiben is ezt csináljuk már. Azt mondtuk, hogy ezt máshol is meg lehet csinálni, hiszen van csomó szuper saját brand-ünk. (...) Az egész recepciót áttelepítettük, álmodtunk egy szenzációs bárt a lobby-ba, új funkciót adtunk a tereknek, szóval drasztikusan hozzányúltunk a helyiségekhez. Kvázi a teraszt is bevontuk a belső térbe érdekes architekturális megoldásokkal. Egy elhagyatott teraszrészre álmodtuk meg a Baltazárt, amely területnek elképesztő képességei voltak, lévén egy kifelé nyíló térről van szó, amely egészen a medencébe nyúlik. Tiszta növény az egész, borzasztó buja, szuper hangulata van."

Az újjászületett szállodáról a büszke Zsidai-csoport ezt a videót tette közzé még 2018-ban:

Zsidai Roy cége jelenleg is 13 budapesti éttermet üzemeltet, miközben egy másik érdekeltségén keresztül olyan százmilliós tenderek is beestek neki, mint amikor 65,4 millió forintért az Operaháznak, 39,3 millióért pedig az Erkel Színháznak szállíthatott új, illetve használt konyhafelszerelést. Emlékezetes mekkora botrány lett abból is, amikor kiderült, hogy a NER egyik legismertebb étteremoligarchája az I. kerület korábbi fideszes vezetésű önkormányzatától nagyon kedvezményes áron bérelt lakásból alakított ki butikhotelt a budai Várban, a Mátyás templom tőszomszédságában: Zsidainak összesen havi 126.126 forint bérleti díjat kellett fizetnie, miközben a butikhoteleivel egyetlen nap alatt megkereste az egész havi bérleti díját.

Sztáréttermeknek dolgozik Orbán lánya

Ma viszont azt is elmondhatja magáról mester (Zsidai Roy) és tanítványa (Orbán Ráhel), hogy útjuk ismét keresztezte egymást, igaz, most már a spanyol tengerparton. A múlt ugyanis régóta közös. Még a Bors számolt be arról 2014-ben, a "Sztáréttermeknek dolgozik Orbán lánya" című cikkében, hogy

"egyre magasabbra ível Orbán Ráhel karrierje a vendéglátásban. A Corvinus Egyetemen végzett fiatal lány 2012 óta dolgozott a Kempinski Hotelben, mint sales manager-, azaz értékesítésivezető-gyakornok. Nemrég azonban átigazolt egy jóval magasabb pozícióba: a linkedin.com álláskereső közösségi portálon lévő profilja szerint – ahol a Ráhel helyett az angolosabb Rachelként regisztrált – jelenleg a híres étteremcsoport, a Zsidai Group alkalmazásában áll."

Persze a miniszterelnök lányát nemcsak a Kempinski- és Zsidai-múlt fogja segíteni, hanem a 2016-ban elvégzett svájci École Hoteliere Lausanne turisztikai magánegyetemének Executive MBA (EMBA) 12 hónapos mesterképzése is, amelyért (valaki) 15 millió forint tandíjat fizetett.