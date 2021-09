Gulyás Gergely nem árulta el a kormányinfón, kinek szurkolna az előválasztáson

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a szerda délelőtt elkezdődő kormányinfón kérdésekre válaszolva először kifejtette, a LIBE-bizottság látogatása kapcsán közölte, "bárki szabadon jöhet Magyarországra, Budapest szép város".

"Nincs illúziónk, hogy Magyarország gyalázása miatt érkeztek ide" - fogalmazott, és szerinte a testületben tények nélkül alapozzák meg a vádaikat. Varga Judit és Pintér Sándor találkozik velük - erősítette meg. Optimistán azt remélik, hogy a bizottság rábólint a megállapodásra.

Az ellenzéket és az előválasztást is véleményezte

A miniszterelnökséget vezető miniszter a közbeszéd állapota kapcsán úgy vélekedett, Gyurcsány Ferenc csak mérgezi a közéletet. Jakab Péter állítólagos testőreiről is szót ejtett, ahogy az ellenzék általános ekézése sem maradhatott el.

A Fudan megépülése kapcsán elmondta, meg kell előbb állapítani, lesz-e népszavazás, szükséges-e, és csak akkor épül meg, ha azt a budapestiek is akarják.

Az ellenzéki előválasztás részvételi arányát Gulyás úgy kommentálta, ez a választásra jogosultak 8 százaléka, nem lepte meg, szerinte "nagyjából ennyi lehet az ellenzék támogatottsága".

Úgy véli, a főpolgármester lesz a közös miniszterelnök-jelölt, és ez az egész szerinte

"csak színjáték, nem verseny".

A koronavírus negyedik hulláma miatti maszkhasználat, az esetszámok és oltottsági adatok kérdéskörében a miniszter szavaiból kiderült, "minden adat azt támasztja alá, hogy az oltás hatékony".

A Párbeszéd frakcióvezetője, Szabó Tímea javaslatát támogatják, bár a Parlament dönt arról, a megtartandó népszavazás és az országgyűlési választás időpontja egybe eshet-e - kerülte ki a választ.

Az influenzaoltások támogatása nem szükséges, már itt a Covid elleni vakcina - jelentette ki Gulyás.

Elismerte, a járványhullám felívelő szakaszában járunk már, de az oltottság miatt a nagy arányú védettség képes ennek gátat szabni.

Német-magyar viszony

Tiszteletben tartják a német választás eredményét, s reméli, kiszámítható partner marad, ahogy bíznak abban is, hogy nyilvánvaló nézeteltérések ellenére is párbeszéd lesz a két ország közt - mondta.

Magyarország legfontosabb gazdasági partnere kiemelkedően Németország - húzta alá Gulyás, aki Angela Merkel kapcsán azt mondta, az egyetértések mellett inkább a kormánnyal való összetűzésekre fektette a hangsúlyt a volt kancellár, főleg a migrációt illetően.

"A norvégok fizetni fognak"

A mai nyugdíjrendszer, 10-15 évig még fenntartható szerinte, a demográfiai elvet érvényesíteni kell, de még ezt nem tervezik, hanem a családtámogatásoknál tesznek eleget ennek.

Az inflációval kapcsolatban elmondta, a járvány utáni gazdasági fellendülés infláció-emelkedéssel jár, de szerinte egy év alatt ez lecseng, komoly gazdasági beavatkozásnak egyelőre nem látja szükségét.

A Demográfiai konferencia témájában kijelentette, a családpolitika helyettesíti a migrációt. A reprodukció fellendítése,

- fejezte ki magát Gulyás a Norvég Alappal kapcsolatos helyzetre reagálva.

Az oltakozási hajlandóságról azt mondta, a kormány lehetőségei: biztosítani az oltást, ingyen, felkeresni azokat, akik még nem kaptak vakcinát

Egy eszközünk van: a védettségi igazolvány bevezetése, ezt ismét nagyobb jelentőséget kaphat, ha szükséges

Nem különböztetnének meg

Az elhunytak oltottsága vagy be nem oltottsága személyes adatvédelem és kegyeleti okok miatt nem hozható nyilvánosságra - szögezte le.

A kórházban ápoltak - 90%-ban 60 év felettiek - kapcsán elmondta, egy oltatlan 8-szor nagyobb eséllyel kerül kórházba, mint egy oltott személy.

A 12-17 év köztiek oltottságáról Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt mondta, az 50 százalék felett van, a második körös oltás zajlik, a pedagógusok 85%-a pedig be van oltva. Már nem lesz iskolák "csiki-csuki" bezárása - mondta.

Nincs törvényi lehetőség arra, hogy megkülönböztessék a védetteket és a nem védetteket

- fogalmazott ismét Gulyás, hozzáfűzve, egyelőre nem szükséges szigorúbb járványintézkedés véleménye szerint.

Nem vetik el a tanárok béremelését

A pedagógusbérek emelése kérdésében Gulyás Gergely szerint januárban a béremelésekbe a tanárokat is be kellene vonni, de már eddig is sokat tettek szerinte a pályán dolgozókért ez ügyben. Hozzátette:

Egyetértek, hogy a pedagógusbérek alacsonyak,

azokat emelnék is, bár erről nincs még konkrét döntés, de nem veti el a kormány, szerinte biztosan lesz, a kérdés, hogy milyen mértékben.

"Kinek szurkolna az előválasztáson?"

Elárulta, Bicskén aláírta már ő is a "Stop-os" petíciót, de Gulyás sem tudott adni egyenes választ arra, hogy ez az adatgyűjtés hogyan tudja megállítani a két megnevezett ellenzéki politikust. Állítása szerint az aláírók adatait jogszerűen kezelik.

Az Antall József Tudásközpont gazdálkodása a törvényi kritériumoknak megfelelt, de etikátlan elemeket is találtak, így a továbbiakban a kormány nem támogatja a működésüket.

A katás adózás felső határának megemelését egyelőre nem tervezik meglépni - mondta.

Időközi választást nem lehet tartani a veszélyhelyzet miatt jövő januárig, ezt nem tervezik feloldani, mivel Gulyás nem lát erre sürgeti igényt.

A kormány minden internetes felületen elénk kerülő politikai hirdetései és kampányvideói kapcsán úgy fogalmazott, erről a kérdésről a szabályozást rendezni kellene, de közvetlenül a választások előtt "nem nyúlnának hozzá".

A "Kinek szurkolna az előválasztáson?" kérdésre nem felelt érdemben és egyértelműen a miniszter, de nem túl meglepő módon nem vett rajta részt, ahogy elmondása alapján Szentkirályi sem.

A közmunkabért is emelni kell

Gulyás Gergely szerint ők nem a tesztelés ellen vannak, hanem az oltás mellett. Minden más szerinte csak tüneti kezelés, így nem gondolja, hogy többet kellene tesztelni.

Az óraátállítás kapcsán nem ismertette a kormány álláspontját, mivel "nincs napirenden a kérdés" - tájékoztatott.

Gulyás szerint a közmunkabért is szükséges volna megemelni, de ebben sincs még konkrét kormánydöntés.

A miniszter meglátása alapján az idei költségvetést nem kell módosítani, a jövő évit lehet, hogy kell, például a magasabb növekedés miatt. Az adócsomagban lehet változás, de erről még szintén nem döntött a kormány.

A nyugdíjak inflációkövetését illetően azt mondta, a törvényi szabályozás alapján történik a nyugdíjasok kompenzációja. Novemberben egyszerre fizetik ki a nyugdíj-kiegészítést és a nyugdíjprémiumot.

Alapítványok szükségessége

Gulyás elmondta, ha szükséges lesz, akkor bevezethetik az iskolai maszkviselést.

Az egyetemeket működtető alapítványok és szükségességük kapcsán úgy látja, az emelés mértéke a felsőoktatás költségvetésében a bérfejlesztésre fog menni. Szerinte ettől

ugrásszerűen növekedhet a felsőoktatás színvonala.

Arra, hogy a déli körvasút beruházása nettó 338 milliárdos költséggel túlárazott-e, úgy felelt, ez EU-s nyílt közbeszerzés, szükséges és a főváros sem vitatkozik ezzel. Az árak összevetése kilométer alapon nem áll meg szerinte, illetve emellett az építőanyagok drágulása mindenütt tapasztalható volt Európában az elmúlt időszakban.