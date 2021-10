Csányi Tamás: egyre több a mozgósítható ellenzéki szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok megye Törökszentmiklós központú, 4. választókerületében hatpárti támogatottsággal indult az ellenzéki előválasztáson a Jobbik jelenlegi képviselője, Csányi Tamás. Mivel az előválasztáson nem volt kihívója, így 100 százalékos eredményt ért el. A képviselő szerint az, hogy az urnába került szavazatok 96 százaléka volt érvényes, azt jelenti, hogy elfogadták az ellenzékiek azon döntését, mely szerint ő lenne a legalkalmasabb a Fidesz kihívójának. Csányi úgy fogalmazott, „most már papírja is van róla”, hogy ő konszenzuális jelölt.

Arra a felvetésünkre, hogy a parlamenti mandátum elnyeréséhez várhatóan több mint 20 ezer szavazatra lesz szükség, felidézte, a korrupció gyanújába került fideszes Boldog István 2014-ben kevesebb szavazattal lett képviselő, mint amennyit ő szerzett 2018-ban. Ezt a tendenciát Csányi úgy értékeli, hogy

a választókerületben, valamint 2022-ben nem lesz számottevő másik ellenzéki jelölt, így

jó esélyt lát arra, hogy a Fidesszel szemben megfelelő erőt tud felmutatni.

Azt egyelőre nem tudni, a választókerületben ki lesz a Fidesz jelöltje, mint Csányi Tamás fogalmazott: „Erről még nincsenek hangok se.” Az ellenzéki honatya azt mondja, Boldog István úgy viselkedik, mint aki nyeregben érzi magát, a fideszes politikus szemmel láthatóan úgy gondolja, indulni fog a választáson – véli Csányi. Persze pletykák vannak arról, hogy a karcagi választókerületből „esetleg a volt földművelésügyi minisztert, Fazekas Sándort ejtőernyőznék a választókerületbe” – árult el kulisszatitkokat a jobbikos honatya. Hozzáfűzte, Fazekasnak viszont semmi kötődése nincs ehhez a körzethez, ráadásul

Boldog István annyira „leamortizálta a Fidesznek a nimbuszát ebben a választókerületben”, hogy nem nagyon kapkodnak az ő széke után.

Csányi azt is elárulta, egy picit Jakab Péteréhez hasonló kampányt folytatott: a kisebb településekre fókuszált, a falvakat járta, oda vitték a szóróanyagot, ott gyűjtötték az ajánlásokat, így kihasználva az előválasztás felhajtóerejét, hogy a 2022-es kampánynak megágyazzanak. Felidézte, ő 2018-ban is a nagyobb településeket megnyerte, míg a kisebb településeken, a Tiszazug településein volt erősebb a fideszes jelölt, így nyerhette meg a választást.

Ezt nem szeretnénk most hagyni, jobban koncentrálunk ezekre a területekre, melyeket a Fidesz még most is uralma alatt tart, Boldog István pedig kézzel vezérel a kiszolgáltatott helyzetben levő polgármestereken keresztül