Karácsony és Márki-Zay összefognak és kormányfő-kormányfőhelyettes-jelöltként folytatják

Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely pénteken az együttműködésről tárgyalt. Abban egyeztek meg, hogy Dobrev Klárát le kell győzni az előválasztás második fordulójában, mert szerintük vele 2022-ben nem lehet sikeres az ellenzék Orbán Viktor ellen. Arról azonban nem született egyezség közöttük, hogy ki lép vissza a másik javára, ugyanis abban nincs egyetértés, hogy melyikük visszalépése hozhatna többet a másiknak. Egy hét múlva dőlhet el, ki melyik pozíciót kapná - írja a Telex.

Miniszterelnök-jelöltként és miniszterelnökhelyettes-jelöltként vág neki az ellenzéki előválasztás miniszterlenök-jelölti versenyének második fordulójában Karácsony és Márki-Zay. Azt még nem tudni, ki, melyik pozíciót vállalná. Vagyis a két politikus közösen próbálná meg legyőzni Dobrev Klárát, a DK miniszterelnök-jelöltjét.

A pénteki sajtótéjékoztatón Márki-Zay azt mondta egy hármas verseny esetén „nagyon nagy a kockázata annak”, hogy Dobrev lenne a közös miniszterelnök-jelölt, viszont neki van a legkisebb esélye annak, hogy Orbán kihívója legyen 2022-ben. Hódmezővásárhely polgármestere szerint a Jobbik és a Momentum szavazói is rá voksolnának a második fordulóban, vagyis ezt a réteget ő képes megszólítani.

Bár a második forduló pontos időpontja még nem ismert, a két jelölt körülbelül egy héten belül döntené el, melyikük lépjen vissza a másik javára.

Ugyanakkor Márki-Zay szerint az összefogás szükséges, de nem elégséges lépés a győzelemhez, megfelelő programegyeztetés is kell.

Szóba került a Fidesz-többséggel elfogadott alaptörvényről is. Márki-Zay ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy már az első naptól fogva érvénytelen lesz Polt Péter legfőbb ügyész kinevezése és a médiatanácsé is, mivel az alkotmányellenes. Bár hozzátette, hogy Karácsonnyal ebben nem értenek egyet - ez is jelzi, hogy több dologban kell még egyeztetniük -,

De meg kell nyernünk a választást, és én attól félek, hogy az eddigi ellenzéki teljesítménnyel nem lehet. Ebben fogok segíteni Karácsony Gergelynek.

Márki-Zay nem akart előreszaladni azt illetően, hogy milyen pozíciót vállalna, de a gazdasági tér és a roma felzárkóztatási program sem idegen tőle. Annak viszont örül, hogy a "Fidesz radarjára" került, ugyanis ez azt jelzi, hogy a kormány nem tud vele mit kezdeni.