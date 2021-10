Megtörtént a csoda: megjelent az állami hírügynökség első híre az ellenzéki előválasztásről

Az első fordulóban a Demokratikus Koalíció (DK) által jelölt Dobrev Klára nyerte meg a „baloldali” előválasztás miniszterelnök-jelölti versenyét - közölte az előválasztás hivatalos honlapja pénteken hajnalban az MTI szerint.

A végleges eredményről az Alfahír a két napon át folyamatosan frissülő cikkében már éjjel beszámolt, azt ugyanis nem hajnalban, hanem éjjel 1:30-kor tették közzé a hivatalos Facebook-oldalon, de most önmagában nem is ez az érdekes – hanem az, hogy az MTI most először számolt be önállóan egy, az előválasztással kapcsolatos hírről.

Eddig ugyanis az ellenzéki adófizetők pénzéből is működő állami hírügynökség teljes cenzúra alatt állt, az előválasztásról vagy sehogy, vagy pedig közvetve – például fideszes lejárató közleményekben mellékesen megemlítve – írt le egyetlen sort is.

Azaz hiába vett részt több, mint 600 ezer magyar állampolgár egy politikai eseményen, a közmédia szerint ez nem tartott közérdeklődésre számot. Más kérdés persze, hogy a feloldott cenzúra ellenére annak a fideszes kommunikációs panelnek meg kellett jelennie a hírben, hogy az ellenzéki előválasztás valójában egy „baloldali előválasztás”, ami tényszerűen nem igaz, hiszen sem a Jobbik, sem a Mindenki Magyarországa Mozgalom nem baloldali szervezet.

A Fidesz azért nevezi baloldalinak az előválasztást, hogy a választók szemében egy baloldali-jobboldali összecsapásként mutassa be a 2022-es országgyűlési választásokat, holott valójában az önkényuralmi rendszereket idéző megoldásokat alkalmazó kormánypártokat nem csak baloldalról, hanem jobboldalról is meg akarják buktatni a csalódott választók.

Az előválasztást egyébként az DK és a Jobbik „nyerte”. 633 811-en adták le szavazatukat személyesen vagy online, a miniszterelnök-jelöltek közül Dobrev Klárára szavaztak a legtöbben, a DK jelöltje 214 319 szavazattal 34,76 százalékot szerzett. A második helyen Karácsony Gergely, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP jelöltje végzett 168 396 szavazattal (27,31 százalék). A harmadik lett 123 453 szavazattal (20,02 százalék) Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje, majd őket követte a második fordulóból kimaradó jobbikos Jakab Péter és momentumos Fekete-Győr András 14,1, valamint 3,4 százalékos eredménnyel. Az első három helyen végzett elnökjelölt egy októberi, második fordulóban méretteti meg ismét magát.

Ugyanakkor az egyéni választókerületekben indult jelölteket nézve közel azonosan végzett a DK és a Jobbik: előbbi 32 jelöltet tudott győztesen kihozni, utóbbi pedig 29-et. A részletes lebontásról folyamatosan frissülő cikkünkben olvashatnak.