Szlovákia megelégelte a magyar állam ingatlanvásárlásait, jogszabályt változtattak

Szlovákiában módosulni fognak a külföldiek ingatlanvásárlásával kapcsolatos jogszabályok, miután Ivan Korčok külügyminiszter Szijjártó Péterrel Pozsonyban találkozott a héten - írja a Telex a Parameter.sk-ra hivatkozva.

A korrekt tájékoztatás elengedhetetlen a jó szlovák-magyar viszonyhoz, hogy ne a sajtóból értesüljünk bizonyos lépésekről. Említettem például, hogy Magyarország épületeket vásárolt Kassán vagy azt a speciális alapot, amely földterületeket vásárol a közép-európai országokban

- mondta a liberális párthoz (Szabadság és Szolidaritás) tartozó külügyminiszter. Ezt azért is tartják zavarónak, mivel bár Magyarország épületeket vásárol, templomokat, iskolákat újít fel, vagy a Baross Gábor terv keretében gazdasági társaságokat ösztönöz, még a szlovák nemzetiségűek is azt mondják, hogy bárcsak a szlovák állam is tudna pénzt adni ezekre a célokra - írja a lap. Vagyis a bejelentett változásokat Magyarország egyes alapítványainak szimbolikus szlovákiai lépései hívták életre.

Az október 15-től érvénybe lépő intézkedés szerint a kataszteri hivataloknak tájékoztatni kell az illetékes állami hatóságokat, köztük a külügyminisztériumot is, ha külföldi tulajdonjogot jegyeznek be Szlovákia területén lévő ingatlanra.