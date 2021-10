Nem voltak kisvárdai jobbikosok Márki-Zay Péter vasárnapi nagygyűlésén

Tóth Viktor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3-as választókerületének összellenzéki képviselőjelöltje közleményben hívta fel a figyelmet egy félreértésre: ugyanis Márki-Zay Péter, a Momentum és a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje úgy fogalmazott a hétvégén, hogy a nagygyűlésén a Jobbik kisvárdai szervezete is képviselteti magát.

A jobbikos politikus emlékeztetett, pártja elnöksége és frakciója az elmúlt héten egyértelmű döntést hozott, miszerint az ellenzéki szavazókra bízza, hogy kit választanak meg közös miniszterelnök-jelöltnek.

Vagyis azt a jelöltet fogják teljes mellszélességgel támogatni, aki győztesen kerül ki az előválasztási versenyből, viszont ebben a döntésükben nem szeretnék befolyásolni a választókat

- tette hozzá.

"Többen is jelezték felém, hogy Márki-Zay Péter fővárosi nagygyűlésen az hangzott el, hogy a kisvárdai Jobbik is jelen van a rendezvényen. A félreértések elkerülése végett szeretném tisztázni, hogy a valóság az, hogy sem én, sem a választókerületünk jobbikos alapszervezeteinek tagjai nem vettek részt a kampányeseményen. Ezt a döntésünket és a valóságot pedig mindenkinek illendő lenne elfogadnia. Önmérséklet, szerénység, kompromisszumkészség! Ahogyan egy korábbi posztomban írtam, a mostani versenyben én ezeket tartom a legfontosabb erénynek. Arra kell koncentrálnunk, hogyan lehet együtt harcolni az igazi ellenféllel! Én személy szerint a jelenlegi pofozkodás helyett már a jövő évi csatára készülök, szavazni pedig arra fogok a második fordulóban, aki az említett három erényt a legszorgalmasabb gyakorolja és erre inti a követőit is! Számomra ugyanis tényleg az a legfontosabb, hogy győzzön a jobbik! Mi nem egyik, vagy másik jelölt oldalán állunk, hanem az összefogásén, mert csak ez szavatolja a győzelmet!"

- fogalmazott Tóth Viktor ellenzéki országgyűlési képviselőjelölt.