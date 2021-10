Vita - Ma este összecsap Dobrev Klára és Márki-Zay Péter

Az RTL Klub közleménye szerint a két jelöltnek megszabott időkerete (32 perc lesz) lesz a vitán, amelyet szabadon beosztva beszélhetnek majd a műsorban. A végén pedig fejenként másfél percet kapnak arra, hogy meggyőzzék a nézőket.



A moderátor az előző vitához hasonlóan most is Rábai Balázs, az RTL Klub híradósa lesz, de most nemcsak ő kérdez majd a jelöltektől, hanem civil- és érdekvédelmi szervezetek is küldhetnek egy-egy kérdést, amelyeket felvételről fognak lejátszani a műsorban. A két miniszterelnök-jelölt a Greenpeace, a Pedagógusok Szakszervezete, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, a Társaság a Szabadságjogokért és a Habitat for Humanity kérdéseire válaszol majd.