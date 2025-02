Jobbik: Orbán csak a valóságról nem beszélt az Országgyűlésben

A kormányfő felszólalásával kezdődött a parlament hétfői ülése. Orbán Viktor felsorolta a kormány eddigi intézkedéseit, amelyek szerinte enyhítik a gazdasági válság következményeit. Jellemző módon a "sikerként" említette az állampapírok kamatának kifizetését is, amelyre egyébként minden, minimálisan működőképes állam képes.

A miniszterelnök előrevetítette, hogy ha továbbra is magasak maradnak az élelmiszerárak, akkor ismét árstopot vezetnek be. Részletezte a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességének szombaton márbejelentett intézkedési tervét is.

Szokásához híven terjedelmesen elemezte a brüsszeli és amerikai politikai helyzetet. A miniszterelnök szerint az amerikai választás áttörést hozott és már Európában is többségbe kerültek a "családbarát, migrációellenes, patrióta erők".

Csak a valóságról nem volt szó

Lukács László, a Jobbik frakcióvezetője úgy foglalta össze a kormányfő felszólalását:

"Orbán Viktor a Magyar Közlönyt megszégyenítő módon sorolta fel a kormány intézkedéseit, csak épp a valóságról nem beszélt".

A politikus hiányolta a beszédből az egyre inkább elhatalmosodó közbiztonsági válságot és a vidéki településeket "sakkban tartó" drogjárványt. Rámutatott a rendőrség súlyos létszámhiányára is.

A Jobbik követeli, hogy minden vidéki településen dupla annyi rendőrt állítsanak szolgálatba, mint jelenleg.

A párt frakcióvezetője leszögezte: nem támogatják "a kommunista jellegű árstopot", mert szerintük az árt a magyar piacgazdaságnak.

Lukács szerint elfogadhatatlan az is, hogy a kormány hatalmas állami támogatásokat az akkumulátorgyárak létesítésére, amelyeket aztán "mágnesként vonzzák az idegen dolgozókat, akik elveszik a magyarok munkáját, és alacsonyan tartják a béreket".

„A Nyugat szolgalelkű majmolását hagyjuk magunk mögött, nézzük a realitásokat. A magyar józan ész szerint az akkugyártás nem a jövő, ebben nem kell követni a német gazdaságot"

- szögezte le a képviselő.

Hozzátette: a Jobbik ezen kívül azt szeretné, hogy 40 év munka után a férfiak is mehessenek nyugdíjba, ne csak a nők.