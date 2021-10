Oltás, maszk, távolságtartás és kézmosás - a MOK ezeket ajánlja a járvány ellen

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) is reagált arra a honlapján, hogy ismét száznál több beteg van koronavírus-fertőzés következtében lélegeztetőgépen. A MOK az alábbi négy lépéssel igyekszik iránymutatást adni a lakosságnak, mert ezek együttes alkalmazásával nagymértékben csökkenthető a vírus terjedése - tették hozzá.

1. OLTÁS

Továbbra is az elsőszámú védekezési eszköz a vírussal szemben! Az oltás felvételével jelentősen csökken a koronavírus fertőzések és halálozások száma.

2. MASZK

Zárt térben mindannyian kifejezetten ki vagyunk téve a fertőzés veszélyének, ezért zárt terekben, mint például boltokban, üzletekben, színházakban, mozikban, éttermekben, stb. továbbra is viseljünk maszkot! Az influenza járvány ideje is közeledik, a kétféle kórokozó együttes jelenléte különösen fontossá teszi ezt az egyéni védekezést. A COVID fertőzés ellen viselt maszk az influenza ellen is véd!

3. TÁVOLSÁGTARTÁS

Lehetőleg tartsunk legalább két méter távolságot embertársainktól!

4. KÉZMOSÁS

Figyeljünk a rendszeres és alapos kézmosásra!

Az orvosi kamara továbbá arra is figyelmeztet, hogy