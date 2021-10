Ismét ezer fölé ugrott az egy nap alatt igazolt covidosok száma

Tizenegy, többségében idős, krónikus beteg meghalt és újabb 1141 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a központi tájékoztatási honlap csütörtökön, kiemelve: eddig 5 916 769 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 689 371-en a második, 948 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 831 866-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 341-re, a gyógyultaké 790 127-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 11 398. Kórházban 742 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 113-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 9604-en vannak, a mintavételek száma 7 110 156.

A kormányzati oldalon kiemelték: az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza. A legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért arra kérik őket, hogy regisztráljanak és mielőbb oltassák be magukat.

Hangsúlyozták, hogy a koronavírus delta variánsa miatt több országban, így Magyarországon is újra emelkedik a fertőzöttek száma. A járvány mostani hullámában azonban nagy előny – írták –, hogy már van vakcina, és a legtöbben be is oltatták magukat, ami „a legerősebb védelmet jelenti a vírus ellen”.